«La tassa sugli extraprofitti? Un prelievo forzoso» 

La tassa sugli extra-profitti delle imprese come «un prelievo forzoso». A dipingere così la misura ideata dal Governo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi che, dal palco dell'assemblea di Confindustria Emilia non risparmia critiche e spiega di non aver mai letto «sui testi economici la parola extraprofitto, come la parola extraperdita ed extrapareggio. Non è chiaro chi ne parla". Quando si menziona l'aliquota allo studio dell'Esecutivo, per il numero uno degli industriali in realtà "si sta parlando di margine operativo lordo. Fare una tassa su una riga di bilancio - chiarisce - , lo chiamerei prelievo forzoso». Dall'Emilia parte anche la corsa per l'avvio della nuova presidenza di Confindustria, che entrerà nel vivo solo dopo l'assemblea nazionale che si terrà il 15 settembre a Roma. Dal palco Bonomi affronta i temi dell'attualità e coglie l'occasione per parlare della difficile congiuntura economica che stanno attraversando l'Italia e l'Europa. Fondamentali per crescere sono le infrastrutture, non solo il ponte sullo stretto di Messina ma «anche i trafori» come quello del Frejus e del Monte Bianco. «Senza connessioni - fa notare - le imprese non riescono a svolgere al meglio il loro lavoro che è quello di creare benessere per il territorio».

