La tassa di soggiorno vale un milione 

Il turismo ha ripreso la sua corsa post pandemia e il Comune, a fine estate, potrà contare su un tesoretto di 1 milione di euro grazie alla tassa di soggiorno. La stima del gettito, suscettibile di revisione, deriva da un calcolo teorico sulla scorta del numero di presenze turistiche nella passata stagione (641.417) e l’importo medio dell’imposta fresca di introduzione. Si va dai 2 euro per gli alberghi a 4 stelle, a 1,50 per i tre stelle, passando per 1 euro per 1 e 2 stelle fino a 1,50 per le strutture extra alberghiere. «Tesoretto da reinvestire sulla promozione turistica», afferma Francesco Cicero, il commissario straordinario che ha disposto l’introduzione della tassa. C’è una condizione imprescindibile: «Le risorse finiranno in un capitolo ad hoc di bilancio». Nelle migliori intenzioni quell’ipotetico milione di euro intensificherà il sostegno per gli eventi, non solo quelli di grande richiamo, ma anche quelli minori, il decoro urbano e per la promozione del loro territorio.

Gli imprenditori

Tutt’altro che convinto della bontà della tassa di soggiorno e del suo potenziale gettito, Rocco Meloni, 71 anni, imprenditore turistico e responsabile del consorzio albergatori Sardegna costa est. «Al commissario abbiamo fatto una c ontroproposta: istituire una commissione bilaterale tra operatori economici e consiglieri comunali che avrebbero dovuto trovare una convergenza sulla destinazione delle risorse. Non ha accettato. So per certo che non verranno utilizzati per il turismo: secondo un osservatorio l’80 per cento dei Comuni italiani che applica l’imposta non sa dove sono stati destinati i soldi entrati in bilancio come tassa di soggiorno».

Francesco Bovi (31), portavoce della catena turistica Bovi’s Hotels, mette l’accento sulla proposta finita sul tavolo del commissario: «Non è stata accettata e inoltre non abbiamo avuto risposta dettagliata di quali siano le priorità di spesa in ambito strettamente turistico nel prossimo futuro. Crediamo dunque, come succede in oltre l’80 per cento dei Comuni che hanno l’imposta, che questi fondi saranno indirizzati verso capitoli di spesa che hanno ben poco a che fare con lo sviluppo turistico della destinazione».

Il sindacato