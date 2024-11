La tassa di soggiorno vale 2 milioni 

Settecentomila presenze e due milioni di euro, o forse qualcosa in più, in arrivo dall’imposta di soggiorno. Sono i numeri record per il secondo anno consecutivo dell’estate di Villasimius. Stagione “lunga” che è andata avanti sino ai primi di novembre (tanti gli stranieri) grazie anche spettacoli, feste e manifestazioni sportive organizzate da Comune, Pro Loco, Lega Navale e Consorzio turistico. «Se consideriamo che i due resort più grandi, il Timi Ama e il Tanka, hanno aperto a pieno regime con qualche settimana di ritardo per via dei lavori di ristrutturazione – sottolinea il sindaco Gianluca Dessì - possiamo dire che quanto a presenze è andata persino meglio dello scorso anno». Con una stagione che sta andando stabilmente verso i sette mesi (quasi) pieni: «Da aprile a ottobre – aggiunge Michele Cireddu, consigliere comunale con delega al turismo – dobbiamo tenere il paese aperto e offrire ogni genere di servizi, compreso quello del bus navetta per le spiagge. Manca ancora qualcosa e per questo siamo già al lavoro per il 2025, dobbiamo farci trovare pronti».

Reazioni

Soddisfatto il presidente del Consorzio turistico Sergio Ghiani: «Se pensiamo che sino a dieci anni fa la stagione finiva a settembre - dice - è un risultato straordinario. I numeri sono in linea con quelli del 2023, gli alberghi hanno lavorato tutti a pieno regime». Anche se i numeri non bastano: «C’è un ulteriore sforzo da fare – aggiunge Ghiani – e cioè far arrivare a Villasimius un turismo d’eccellenza. Sta venendo a mancare la qualità turistica ma questo non dipende dai servizi alberghieri, sempre al top. Dipende piuttosto da una promozione turistica troppo generica, dobbiamo migliorarla». Inoltre «ci si attivi – suggerisce – per incentivare l’apertura di ristoranti, alberghi e attività di servizi anche d’inverno. Lo si potrebbe fare premiando chi resta aperto con una piccola parte della tassa di soggiorno».

La critica

Anche per Livio Carboni, imprenditore turistico e capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, i numeri sono importanti ma non sono tutto. «Le presenze, in particolare sul settore case vacanze – chiarisce - sono state persino superiori rispetto alla scorsa stagione, e questo vale anche per l’indotto. Purtroppo a questo non è corrisposta una adeguata pulizia e tutela del territorio». Carboni chiarisce che «non è una polemica, ma un invito ad avere più cura di Villasimius». Compito non facile «dal momento – conclude - che abbiamo un sovraccarico di persone ad agosto. Lavoriamo anche su questo se davvero vogliamo migliorare».