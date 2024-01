La tassa di soggiorno smuove le montagne: Fonni è possibilista 

Orgosolo detta la linea, introduce la tassa di soggiorno e rafforza la sua impronta turistica. Al tempo stesso, però, alimenta le discussioni e stuzzica pure le ambizioni dei paesi vicini. Chi seguirà l’esempio del paese dei murales? «Ci stiamo pensando seriamente», afferma la sindaca di Fonni, Daniela Falconi: «La tassa di soggiorno è un’idea che ci piace, abbiamo 400 posti letto. Tuttavia, prima di adottare un simile provvedimento - magari già quest’anno - vogliamo migliorare la nostra offerta turistica, con un museo e con la giusta fruibilità dei siti archeologici». Fonni ragiona, mette in cantiere una novità che apprezza. I sindaci di Gavoi e Desulo, invece, vanno a braccetto e sentenziano: «Non abbiamo alcuna intenzione di adottare questo provvedimento: non ci sono i numeri», dicono Salvatore Lai e Gian Cristian Melis.

Caso Orgosolo

È il paese più visitato del centro Sardegna. Ogni giorno, non solo durante la stagione estiva, corso Repubblica pullula di turisti. Tra i tornanti che da Nuoro conducono a Orgosolo i pullman di visitatori abbondano. E se l’amministrazione comunale guidata da Pasquale Mereu ha deciso di rompere gli indugi, e di far pagare un euro dal primo aprile a ogni turista che pernotterà in un B&B o in un hotel del paese, i centri vicini commentano ma sventolano freddezza sull’opportunità. Come dire, le motivazioni avanzate dal paese dei murales non paiono adattabili ad altri contesti. «L’imposta di soggiorno è assolutamente opportuna, tanto più in un paese turistico che ha pochi fondi per offrire i servizi necessari - ribadisce il vicesindaco orgolese, Peppino Rubanu -. A Orgosolo ci sono circa trenta B&B che offrono complessivamente circa 300 posti letto, più qualche hotel». Insomma, i fondi serviranno per garantire servizi, per la ristrutturazione dei murales, per un info-point.

Voci contro

Gavoi è un borgo fatato, famoso per il suo centro storico e le case in pietra. Poi, per quel festival letterario che da anni riscuote consensi e per quel lago di Gusana che si presta per le attività più disparate, a misura di turista. Invece, quando si parla di tassa di soggiorno, il primo cittadino è categorico: «Non seguiremo Orgosolo, nel modo più assoluto», afferma Salvatore Lai: «La gente deve venire liberamente, senza pagare balzelli. D’altronde, se la gente viene porta ricchezza, per noi è sufficiente così». Il sindaco prosegue: «Poi, diciamo che non abbiamo neppure i numeri per adottare un simile provvedimento». Ecco il dettaglio che si svela, e porta alle dovute riflessioni e differenze d’approccio. Stando ai posti letto, infatti, Gavoi si accoda a Orgosolo, oltretutto con circa la metà dei residenti: «Sì, abbiamo 350-400 posti letto - spiega Lai - per noi non è un numero significativo, tale da giustificare l’istituzione della tassa di soggiorno. Siamo sempre stati contrari, nei nostri paesi per me non è necessaria questa novità». Desulo si accoda: «Non abbiamo intenzione di ricorrere a questo strumento», afferma il sindaco, Gian Cristian Melis: «I numeri sarebbero talmente limitati che non avrebbe proprio senso. Abbiamo un centinaio di posti letto, al massimo. Orgosolo è davvero un altro contesto, senza dubbio più strutturato».

Fonni possibilista

«La tassa di soggiorno è una cosa giusta, ne sono convinta», chiosa la prima cittadina, Daniela Falconi: «Magari arriverà più avanti, forse pure entro il 2024. A mio avviso, però, se si chiede la tassa di soggiorno occorre pure essere pronti e offrire i giusti servizi».