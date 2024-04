La tassa di soggiorno muove i primi passi 

Negli ultimi 4 anni si registra il 200 percento in più di presenze turistiche in città; nasce così l’esigenza di applicare la tariffa di soggiorno. Con una decisione già passata al vaglio del consiglio comunale, la città di Iglesias è pronta a istituire dal prossimo mese di maggio (di certo prima dell’inizio della stagione estiva) la tariffa di soggiorno per i visitatori che alloggeranno nelle strutture ricettive. E proprio queste ultime rappresentano il termometro che certifica la crescita esponenziale dei turisti; b&b e case vacanze sono spuntati come dei funghi.

La decisione

«Ed è necessario riuscire a tracciare tutte le strutture presenti, regolarizzare quelle che non lo sono - spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - istituire quella che è una tassa che possiamo definire “storica” per la città, significa che si è raggiunto uno passo successivo rispetto a tutti gli investimenti fatti negli ultimi anni e al netto di quella che sarà una proposta che permetterà di avere maggiori introiti, c’è l’importante aspetto culturale. Se avessimo ipotizzato di poter applicare la tassa, fino a 10 anni fa nessuno ci avrebbe creduto. La tariffa di soggiorno rappresenta un percorso di crescita importante. La comunità si sta affacciando in modo deciso al tema del turismo, cominciano ad adeguarsi anche da un punto di vista strutturale, che storicamente ha sempre rappresentato il nostro tallone d’Achille».

Attesa per le tariffe

Le tariffe saranno stabilite dalla Giunta, ma nel frattempo la certezza è che anche durante le festività pasquali il centro storico è stato letteralmente preso d’assalto dai turisti: «Stiamo lavorando bene, ogni anno che passa registriamo un maggiore numero di richieste per le camere anche durante la bassa stagione. - rivela Laura Sedda, titolare del b&b “La corte Ghibellina” - Credo che la tassa di soggiorno sia una misura necessaria per una città che investe nel settore turistico, che si conferma una meta ambita, inoltre si tratta di una misura necessaria, anche a tutela di tutte le attività che lavorano rispettando le regole». Per il sindaco Mauro Usai la novità racchiude essenzialmente due importanti aspetti: «Il primo è quello che certifica che la città di Iglesias è riuscita finalmente a divenire una destinazione turistica. Il secondo è di natura logistica, ovvero riuscire a regolarizzare le situazioni che per effetto dell’incremento delle visite, hanno generato anche delle difficoltà nella gestione delle strutture. È necessario un sistema di monitoraggio. In questo modo è più semplice scovare chi lavora illegalmente, un beneficio soprattutto per chi è in regola. Come già accade per il sito di Porto Flavia, le risorse provenienti dagli introiti, verranno investite per una migliore offerta del sistema dell’accoglienza turistica».

