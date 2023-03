La tassa di soggiorno? Fino a quattro euro 

Dopo anni di dibattito, il nodo della tassa di soggiorno è stato preso di petto dal commissario straordinario Francesco Cicero. Il regolamento è pronto con le tariffe da applicare: si andrà da un minimo di 50 centesimi a un massimo di 4 euro a ospite. Al vaglio anche esenzioni per bambini e persone disabili fino alle scolaresche. L’imposta (di scopo) potrebbe essere stagionale e non annuale. In attesa del decalogo, forse già ai primi giorni della prossima settimana, associazioni di categoria e partiti politici si dividono sullo spinoso argomento.

I commercianti

Confcommercio Nuoro-Ogliastra boccia senz’appello l’introduzione della tassa di soggiorno. «È una manovra inopportuna perché i contratti per la stagione 2023 sono già chiusi. Chi la paga per questi contratti? Se proprio la si vuole introdurre sarebbe il caso di farlo a partire dal 2024. Poi rimane sempre il grande dubbio: gli abusivi come pagheranno la tassa di soggiorno?». Lo dicono tre dirigenti della confederazione che tutela le aziende commerciali, Gianluca Deriu, 55 anni, direttore, Maria Grazia Tegas (58), referente territoriale, e Claudia Comida (39), presidente regionale dei balneari. Daniele Salerno (38), titolare del Mood cafè di via Monsignor Virgilio, sostiene che la tassa porterà benefici alla cittadina: «Penso soprattutto al decoro e ai servizi annessi al turismo. Sono d’accordo con l’introduzione, chiaro che dev’essere una tassa di scopo con i proventi destinati a un solo capitolo. Però capisco anche il disagio di chi ha già chiuso degli accordi con i tour operator».

Azzurri favorevoli

Come il Pd, che si è espresso ieri, anche Forza Italia è favorevole. «E benedice - afferma il dirigente azzurro, Angelo Cucca (67) - l’introduzione della tassa di soggiorno: riconosce la bontà della decisione presa nella considerazione che dopo anni di ritardo finalmente viene applicata una tassa che porterà dei benefici finanziari alla cittadina. Condividiamo in pieno la scelta della gradualità dell’imposizione e il riconoscimento dell’esenzione alle frange di soggetti più deboli. Non bisogna trascurare le esigenze degli operatori turistici che, con la stagione alle porte, devono rivedere eventuali contratti già stipulati, in tal caso il regolamento per il primo anno deve contenere la possibilità di rivederlo. Non dimentichiamo che in passato, ogni qualvolta si richiedevano al Comune fondi per l’organizzazione di eventi culturali, di solito la risposta era “Non abbiamo soldi”. Oggi con questo strumento finanziario diffuso in tutta Italia possiamo intraprendere iniziative a favore del settore turistico e intervenire sull’arredo urbano che negli ultimi anni obbiettivamente è stato trascurato. Non siamo d’accordo sulle interferenze da parte di titolari di strutture turistiche di altri paesi».