La tassa di soggiorno finanzia il Natale 

I soldi per Natale e Capodanno arrivano dalla tassa di soggiorno. Il Comune attinge dall’imposta, adottata durante la gestione commissariale di Francesco Cicero, per organizzare tutti gli eventi di dicembre, compreso il concerto di San Silvestro di cui gli Zero Assoluto sono ospiti di richiamo. Tra luminarie e manifestazione il costo complessivo dei festeggiamenti sfiora 150mila euro, di cui 74mila euro stornabili con i contributi della Regione (50mila euro per Capodanno) e 24mila euro della Camera di commercio di Nuoro per l’installazione delle luminarie, che il Comune monterà entro il 30 novembre quando la comunità celebrerà sant’Andrea.

I numeri

Con 607.281 presenze turistiche, a Tortolì il bilancio delle presenze brilla: l’indicatore segna un incremento del 2,88 per cento rispetto a un anno fa. Gli arrivi sono stati 114.082. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio territoriale dell’Ogliastra. Dal primo gennaio a oggi negli alberghi e nei resort di Tortolì gli arrivi sono stati 61.090 per un totale di 318.965 presenze, di cui 138.600 italiani (28.548 arrivi) e 180.365 stranieri (32.542 arrivi). Nell’extralberghiero gli arrivi hanno raggiunto quota 52.992 per 283.316 presenze complessive. Sono arrivati 56.258 italiani che hanno totalizzato 302.933 presenze, mentre 57.824 sono stati gli arrivi di stranieri per un numero di presenze pari a 304.348 presenze. L’ipotesi di chiudere il salvadanaio con un introito superiore a 700mila euro non è utopistica. «Le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno - dice Michele Fanni, consigliere con delega alle Attività produttive - sono destinate a finalità turistiche. Noi crediamo che gli eventi di dicembre e il Capodanno siano vettori turistici in grado di richiamare tanti visitatori nella nostra cittadina. Ci crediamo».

La spesa

Il concerto di piazza Rinascita costerà 100mila euro. Risorse cofinanziate al 50 per cento tra Comune e Regione. Il finanziamento di 23.807 euro della Camera di commercio è subordinato a un impegno di 24mila euro da parte del Comune per l’organizzazione di eventi distribuiti durante il mese di dicembre. Anche questi denari che la Giunta Ladu attinge dal tesoretto della tassa di soggiorno.

