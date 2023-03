La tassa di soggiorno approda in Consiglio. Annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Giulio Murgia, l’imposta è sul tavolo dell’assemblea civica che, alle 18.30 di oggi, è chiamata ad adottarla. «Entrerà in vigore dal primo luglio e la pagherà soltanto chi prenoterà da quella data», anticipa Murgia, 45 anni. «Servirà per sperimentare il meccanismo, compreso il portale dove si inseriranno i dati. Occorre dare sostenibilità al bilancio, è chiaro che si tratta di una tassa di scopo. Potrà garantire il potenziamento dei servizi annessi al turismo, come il salvamento a mare che potrà essere fornito dal 15 maggio fino al 30 settembre. Se dovessimo riuscire a garantirci un gettito importante - sostiene il primo cittadino - nel giro di cinque, sei anni potremmo incrementare tutti i servizi». Superato l’esame in Consiglio, sarà compito della Giunta stabilire le tariffe in vigore dal primo luglio prossimo, esentando dunque chi ha prenotato prima di quella data. «L’ipotesi al vaglio - afferma Murgia - è introdurre 1 euro di tariffa minima e 1,50 euro la massima. Mentre per quanto riguarda le seconde case stiamo valutando una sorta di calcolo forfettario con l’applicazione di una tantum». (ro. se.)

