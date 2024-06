La tassa che salva i servizi 

La tassa di soggiorno vale 650 mila euro. È il tesoretto messo da parte nel 2023 dai quattro Comuni che l’hanno adottata. Per Lotzorai (primo in Ogliastra), Tortolì, Bari Sardo e Tertenia l’imposta è il bancomat collegato al settore trainante. Gli introiti hanno fatto incassare oltre 400 mila euro a Tortolì, B152 mila a Bari Sardo, 85 mila a Lotzorai e 20 mila a Tertenia. Ma in quest’ultimo caso il dato è limitato all’adozione (sperimentale) dal primo agosto 2023.

I benefici

Più di mezzo milione di euro per quattro Comuni. La tassa di soggiorno è uno strumento discrezionale introdotto nel 2011 con il federalismo fiscale, ma con la manovrina del 2017 è stato consentito ai Comuni che non l’avevano di introdurla e agli altri di incrementarne liberamente l’importo. Gli amministratori dei quattro centri benedicono l’imposta. «Grazie alla tassa di soggiorno - afferma Ivan Mameli, primo cittadino di Bari Sardo - stiamo alzando i livelli del decoro, del verde pubblico e la qualità della balneazione offrendo vari servizi, quali le passerelle in spiaggia, la raccolta differenziata in spiaggia e in più abbiamo sostituito le torrette per i bagnini. Gli introiti vengono impiegati anche per il servizio di salvamento, benché le risorse maggiori provengano da un fondo regionale. La tassa è dunque più che opportuna». A Tertenia gli effetti veri e propri del gettito si avvertiranno il prossimo dicembre, proprio perché nel 2023 erano stati calcolati solo i soggiorni successivi al primo agosto. «Da quest’anno - puntualizza il sindaco, Giulio Murgia - viene applicata dal primo maggio».

Extra essenziale

Il gettito è essenziale per i servizi offerti sul litorale di Lotzorai. «La tassa ci aiuta nell’erogazione dei servizi turistici come ad esempio la pulizia delle spiagge, l’organizzazione di eventi e la cura di siti di interessa», è il commento del sindaco, Cesare Mannini. A Tortolì gli introiti dell’imposta hanno fatto incassare oltre 400 mila euro dalla data di introduzione (19 luglio 2023), mentre il gettito annuale stimato per il triennio è di 600 mila euro. «Sono risorse in più ed è un supporto per garantire i servizi turistici», conferma l’assessore al Bilancio, Luigi Cardia.

