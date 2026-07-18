La tartaruga Henrietta sarà liberata 

È una storia a lieto fine, quella di Henrietta, una femmina di tartaruga Caretta caretta di circa 35 anni, salvata grazie alla sinergia tra i pescatori locali e gli esperti del territorio. L'animale era stato catturato a maggio a Capo di Pula dalle reti di un pescatore che ha subito allertato gli operatori del Centro Recupero Cetacei e Tartarughe Marine della Laguna di Nora. Sebbene la tartaruga non presentasse ferite, i biologi l'hanno tenuta sotto osservazione. Una decisione provvidenziale: dopo cinque giorni, Henrietta ha iniziato a espellere frammenti plastici, anche di grandi dimensioni.

«L'ingestione di rifiuti è una delle minacce più subdole», spiegano gli esperti del Centro recupero. «Inoltre, l'accumulo di gas provoca un galleggiamento forzato che impedisce l'immersione per nutrirsi. Ora Henrietta sta bene, il suo intestino è pulito e i parametri immunitari sono tornati alla norma. Per lei il peggio è passato e presto verrà restituita al suo mare».

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