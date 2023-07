La tartaruga ha scelto il lido di Cea  

Lieto evento la notte scorsa nel lido di Cea nel tratto comunale di Tortolì. Proprio davanti ai faraglioni della famosa spiaggia una tartaruga Caretta caretta ha deposto le uova. A notare l'animale due giovani di Bari Sardo. Senza avvicinarsi troppo e disturbarla mentre nidificava hanno subito chiamato attorno alla mezzanotte il numero 1515 del corpo forestale e di vigilanza ambientale. La sala operativa ha allertato il corpo forestale di Lanusei che a sua volta ha contattato la squadra della base operativa logistica navale di Arbatax che ha provveduto a recintare il nido e l'area circostante. Come da protocollo è stato avvisato il Cres del Sinis, a capo della rete regionale di difesa della fauna marina. I biologi raggiungeranno il nido per metterlo in sicurezza e monitorarlo sino alla schiusa delle uova che avverrà presumibilmente tra circa 60 giorni. (f. me.)

