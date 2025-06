La tartaruga depone le uova nella spiaggia 

Una tartaruga, ieri mattina all'alba ha deposto le uova nell'arenile di Maladroxia. La tranquillità determinata dall'orario e il caldo africano di questi giorni ha favorito il momento magico immortalato nelle fotografie scattate dal titolare del chiosco della spiaggia, Enrico Aliucci.

«Un’emozione unica - ha detto Aliucci - non credevo ai miei occhi. Un regalo bellissimo della natura, nell’arenile, proprio davanti al bar. Una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita e ci dice qual è l’ambiente nel quale abbiamo la fortuna di vivere». Dopo aver deposto le uova e averle coperte con la sabbia, la tartaruga ha raggiunto l'acqua e ha lasciato l’arenile. Prima volta che succede nella spiaggia riconosciuta da diversi anni bandiera blu per l'ambiente e i servizi. La zona è stata subito protetta dai volontari dell’Assosulcis protezione civile che l’hanno transennata e interdetta al transito dei bagnanti, fino all’arrivo degli esperti del Centro recupero cetacei e tartarughe marine di Nora. Emerge che si tratta di un esemplare “careta careta” già censito e monitorato che per ben 3 volte ha cercato di raggiungere Maladroxia per la deposizione delle uova. «Ha aspettato il momento giusto - ha detto il sindaco Ignazio Locci - fino a qualche ora prima la spiaggia era affollata dai bagnanti. Gli esperti del centro di Nora, stavano valutando la possibilità di trasferire la nidiata in un punto più protetto dalle eventuali mareggiate, ma anche dagli stessi bagnanti». L’evento si è verificato alla vigilia dell’inaugurazione della bandiera blù a Maladroxia, fissata per oggi nel piazzale antistante la località balneare.

