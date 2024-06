La tartadog “a caccia” di nidi 

Vigile, scattante e guidata da un fiuto formidabile, Kira “tartadog” entra in campo, per la prima volta nell’Isola, sui lidi dell’Area Marina Protetta Tavolara –Punta Coda Cavallo. Addestrata alla ricerca e scoperta dei nidi di tartaruga marina, il bell’esemplare di Lagotto, fornirà un aiuto fondamentale agli operatori per la messa in sicurezza dei preziosi e profondi giacigli, sempre più presenti sulle nostre coste a causa del surriscaldamento dei mari che spinge gli esemplari a risalire, da sud, il Mediterraneo occidentale trovare rifugio.

Record di “culle”

Se Il 2023 è stato l’anno dei record con circa 447 nidi (secondo i dati aggiornati e riportati dai siti specializzati) - con la Sicilia in testa e la nostra Isola, a quota 19, che ottiene il suo primato attestandosi importante approdo per la deposizione - anche quest’anno le baby-tartarughe si attendono numerose.

Per ben tre mamme Caretta caretta l’estate scorsa la scelta fu la spiaggia di Lu Impostu, arenile nell’Area Marina di Tavolara. In un caso il nido era stato trovato in maniera fortunosa, messo prontamente in sicurezza e presidiato fino alla schiusa. Negli altri due casi la scoperta avvenne nel momento in cui i piccoli emersero dalla spiaggia per avviarsi verso il mare. Un monitoraggio efficace è, dunque, l’indicazione principale quando si tratta di conservazione delle tartarughe marine e l’uso di cani addestrati per individuare i nidi di Caretta caretta, come ha messo in evidenza l’Amp nelle sue pagine social, è una pratica già ben consolidata in Italia e all’estero.

Il progetto

Da qui il progetto, finanziato dall’assessorato all’ambiente della Regione Sardegna, e guidato dalla Rete Regionale per la conservazione della Fauna Marina Sardegna; un progetto che promuove “una tecnica innovativa, esempio virtuoso di collaborazione tra uomo e cane, a tutto vantaggio dell’ambiente – rende noto l’Amp nella sua pagina Facebook - tesa ad identificare rapidamente i nidi e mettere in sicurezza l’area circostante, proteggendo le uova da minacce che potrebbero impedirne la schiusa, come danni accidentali, predazione da parte di animali selvatici o randagi e distruzione causata da eventi meteo-marini estremi”.

L’addestramento

Trovare le tracce, infatti, non è impresa facile: Kira, per entrare nella squadra dei tartadogs, ha avuto un lungo addestramento, condotto dall’educatrice cinofila Paola Uccello (in questo caso anche biologa collaboratrice dell’Amp), che ha previsto il riconoscimento dell'odore caratteristico delle uova di tartaruga e l’individuazione dei nidi sotterranei. I cani, già selezionati in base al fiuto eccezionale, sono addestrati a segnalare la presenza di un nido senza disturbare l'ambiente circostante.

I cambiamenti climatici

La tutela della specie è una sfida tutta da vincere. «Il record di nidificazioni di Caretta Caretta in se è un fenomeno positivo dal punto di vista della riproduzione - spiega Graziella Dedola, referente scientifico per l’Amp della Rete regionale per la conservazione della fauna marina Sardegna – ma è dovuto essenzialmente al fatto che le tartarughe stanno risalendo il Mediterraneo a causa del surriscaldamento delle acque. Sarà sempre più importante trovare i nidi e metterli in sicurezza».

