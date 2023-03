La Tari riaccende la tensione a Bacu Abis 

«Pensavamo di pagare solo 850 euro, il Comune ne chiede 3100: per ora la firma può aspettare». L’armistizio fra associazioni e Comune per la vicenda delle sedi c’è, ma le “ostilità” potrebbero riaprirsi da un momento all’altro per un fattore arcinoto: la questione Tari. E fra quanti si dimostrano caparbi, c’è il Coordinamento delle associazioni Bacu Abis: per ora il presidente Sandro Orrù, sentiti i soci, prende tempo in attesa che da piazza Roma arrivino schiarite. Come prevedibile, infatti, in attesa che l’amministrazione comunale si sbilanci una volta per tutte sulle tariffe della nettezza urbana, i grandi sodalizi che gestiscono le sedi municipali non hanno firmato i contratti. Questo nonostante la positiva svolta di pochi giorni fa: gli uffici hanno cioè promosso tutti i progetti presentati dalle associazioni. Un nullaosta che azzererà gli affitti, non le spese fisse fra cui Tari: «Due anni fa – analizza Sandro Orrù – si ipotizzava circa 850 euro, li avremmo pagati anche se a malincuore perché di fatto a Bacu Abis garantiamo servizi comunali, eravamo pronti a firmare il contratto ma ci è arrivata una previsione di 3100 euro: siamo fiduciosi perché l’amministrazione sta interloquendo con gli uffici». Vale anche per gli altri grossi sodalizi. La sensazione è che o la Tari verrà sforbiciata, o la pace fra Comune e sodalizi durerà l’arco di un sospiro. (a. s.)

