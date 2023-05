La Tari resta invariata per il 2023 

Nel 2023 non previsto alcun aumento delle tariffe per la raccolta differenziata. Nonostante l’aumento dei costi legati al servizio, le tariffe non subiranno aumenti né per i privati né per le imprese. Ma se la Tari (tassa sui rifiuti) non porterà sgradite sorprese ai contribuenti, non sarà altrettanto per l’anno prossimo. «Nel 2024», ha spiegato il sindaco Luca Pilia, «sarà invece difficile mantenere invariate le tariffe, proprio a causa del maggior costo dei carburanti, delle spese del personale e dagli aumenti dei costi generali».

Gli aumenti che stanno creando grosse difficoltà, sono stati per ora arginati. Nessuna variazione neppure sul fronte scadenze: la prima rata d’acconto resta fissata per il 31 luglio, la seconda il 30 settembre e la terza rata di conguaglio o rata unica è fissata per il 31 dicembre.

