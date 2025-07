La Tari lievita tra le polemiche 

La tassa sui rifiuti subisce un rincaro e scoppia la polemica dentro e fuori il Consiglio comunale. «La sinistra ha scelto di aumentare le tariffe Tari a carico di famiglie e imprese. Una decisione che avrebbe potuto essere evitata utilizzando i proventi della lotta all’evasione e una parte dell’imponente avanzo di bilancio, che ammonta a circa 12 milioni di euro», dicono subito Pino Cardi e Alessandro Cocco di Fratelli d’Italia. La cosa più bizzarra è che l'aumento di 550mila euro che graverà sui cittadini algheresi, – incalzano dal gruppo di Forza Italia - serve per pagare un nuovo servizio non ancora affidato. Tutto ciò all'interno di un quadro di gestione del servizio di raccolta di rifiuti scandaloso, con mezzi inadeguati e obsoleti e le borgate abbandonate a loro stesse».

Dal Comune

L’assessore Enrico Daga spiega che il balzello è aumentato a causa di «miglioramenti e integrazioni dei servizi di pulizia e raccolta previsti dal nuovo appalto». L’attuale società sta operando in regime di proroga, mentre una nuova ditta dovrebbe entrare in servizio a fine estate. «Si è cercato di intervenire in maniera quasi irrilevante per alcune utenze domestiche – continua l’assessore al Demanio e Patrimonio - ad esempio, nessun aumento per nuclei familiari mono componenti, che rappresentano il 50 per cento dei destinatari delle bollette domestiche, nei confronti dei quali c’è invece una riduzione. Si è operato quindi un incremento dello 0,6 per i nuclei con due componenti e 1,9 per i nuclei con tre componenti, livellando le cifre ben al di sotto della percentuale dell’inflazione. Sono quindi risibili le critiche su una operazione contabile lineare che ridistribuisce il carico agevolando le fasce più deboli senza appesantire le utenze non domestiche».

Utenze fantasma

Fatti i conti si parla di circa un 4 per cento in più rispetto al 2024. «È la prova di una macchina comunale che preleva dalle tasche dei cittadini più di quanto riesca a spendere e ben più di quanto effettivamente gli serva. Un avanzo che avrebbe potuto, e dovuto, essere usato per alleggerire la pressione fiscale, invece di alimentare un bilancio pesante e inefficiente», aggiungono dal coordinamento Fratelli d’Italia. Non ultimo la lotta all’evasione. Sui social sono tanti i cittadini che si lamentano del vicino di casa che, privo di mastelli per la differenziata, si disfa dei rifiuti intasando i cestini getta-carte. Una parte della popolazione non risulta registrata come utenza domestica ed elude contribuendo a creare un sistema iniquo.

RIPRODUZIONE RISERVATA