La Tari in Consiglio, bollette meno salate 

Una buona notizia. Il consiglio comunale convocato dal presidente Matteo Stochino per lunedì 14 darà il via libera alle tariffe Tari per il 2025. Rispetto allo scorso anno ci sarà un lieve ritocco al ribasso. Evento non scontato rispetto alle tensioni che attraversano il settore della raccolta rifiuti, con la chiusura temporanea dell’impianto di Quirra e l’aumento dei costi per lo smaltimento in impianti più distanti.

Lo scorso anno la delibera aveva portato a un aumento delle tariffe, specie per le famiglie numerose. Un anno dopo l’amministrazione Burchi, il bilancio è in capo al sindaco, l’igiene urbana a Matteo Stochino, riesce ad apportare dei correttivi in positivo.

Il Comune non ha margini di manovra sulla Tari. Le spese devono essere compensate dagli introiti. Una prima ripartizione bilancia tra costo complessivo e utenti, e poi tra utenze domestiche e usi industriali, che sono all’incirca un terzo.

La riduzione in bolletta per i cittadini di Lanusei sarà nell’ordine di pochi euro a utenza. Ma rispetto alle problematiche del periodo non è roba da poco. «Tenendo conto dei problemi nel settore e dell’inflazione è positivo che le tariffe invariate o vengano ridotte», osserva il sindaco Davide Burchi. Oltre la Tari il Consiglio si occuperà di una variazione al Bilancio resasi necessaria per una consulenza legale in merito all’impianto fotovoltaico in uso al Lanusei Calcio, verrà portata in aula la delibera per l’istituzione degli stalli rosa e infine una variazione al Piano particolareggiato in via Mameli, il vecchio corso della cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA