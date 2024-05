La Tari fa litigare sindaco e opposizione 

Le nuove tariffe sui rifiuti fanno discutere. In occasione dell’ultimo Consiglio comunale sono state portate all’esame alcune modifiche legate alla gestione del servizio di nettezza urbana che hanno spinto i tre consiglieri di minoranza Giuseppe Cinus, Paola Ugas e Maria Franca Murgia a esprimere voto contrario. Due i motivi alla base del loro voto: l’aumento della tassa e l’assenza di una strategia per adottare delle premialità necessarie per il superamento della percentuale di differenziata al momento al 69%.

Botta e risposta

«Ci preoccupa l’aumento generalizzato delle tariffe, che in certi casi potrebbe incidere in modo rilevante sul reddito dei cittadini — afferma Cinus — peraltro questo non è abbinato a un servizio efficiente ed efficace atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica». Gli incrementi presenti non dipendono da un servizio che costa di più, ma dalle nuove normative nazionali, ribatte la sindaca Luisa Murru: «Gli aumenti sono dovuti all’adeguamento Istat, che è obbligatorio per tutti i Comuni, e alle accise imposte dall’agenzia che si occupa dei rifiuti e dell’energia a livello nazionale che ha imposto due piccoli contributi di € 0,50 e €1,50 ciascuno perché i cittadini contribuiscano allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in mare e alla bonifica di territori eventualmente colpiti da calamità naturali. Se non fossimo stati obbligati a introdurre queste piccole accise le tariffe sarebbero uguali».

Le prospettive

L’obiettivo regionale è che nel 2029 tutti i Comuni raggiungano una percentuale di raccolta differenziata pari all’80%, mentre Monastir al momento presenta una percentuale bassa. «Già nel 2023 abbiamo evidenziato la scelta poco coraggiosa dell’Amministrazione di attenersi al servizio porta a porta senza adottare le premialità necessarie a consentire il superamento di un poco lusinghiero 69%, una delle più basse percentuali della media regionale» sostiene Cinus.

Sebbene ci sia ancora del tempo, sarebbe necessario lavorare a delle strategie per sensibilizzare il cittadino ad aumentare la parte di differenziata. Diverse le iniziative che negli anni l’Amministrazione avrebbe messo in campo per educare il cittadino, considerando anche il target di riferimento: «Le premialità ci sono e ci sono sempre state. Il Comune ha sempre fatto politiche di informazione a tutti i livelli, partendo dai bambini molto piccoli. È vero che si potrebbero fare dei tipi di raccolta differenziata più spinti, però con una popolazione abbastanza anziana come la nostra ci sarebbe il rischio che la raccolta venga fatta in modo ancora più scorretto. Bisogna adattare le strategie anche tenendo conto del tipo di popolazione che c’è nel territorio», risponde Murru.

RIPRODUZIONE RISERVATA