La Tari è un salasso, l’assessora si difende 

La Tari è un salasso. La signora Angela Pistis, residente a Sa Serra, ha ricevuto una bolletta da 611 euro, lievitata oltremodo rispetto i 158 euro degli anni precedenti. Un salasso che la signora non si aspettava per un’abitazione di 130 metri quadri abitata da lei e il marito. Non usufruiscono per scelta della raccolta porta a porta, hanno gli animali a cui dare la frazione umida e preferiscono portare personalmente all’ecocentro il resto dei rifiuti, come hanno sempre fatto. «Quest’anno mi è arrivata la bolletta da 611,20 euro. Mi sembra esagerata». La signora si è anche rivolta in Comune, perché non esiste ad oggi un ufficio fisico della Cosir. «Mi hanno detto che è normale, nel costo è compreso il ritiro e altri servizi come la pulizia delle strade eppure non sono così pulite. I servizi sono più scadenti eppure le bollette sono più alte». A rispondere alla signora è Maria Tegas, assessora all’ambiente: «Le zone che prima non erano servite dal ritiro avevano una bolletta ridotta perché potevano usufruire di uno sconto. Il servizio di ritiro porta a porta è obbligatorio per tutti, per avere un controllo puntuale del conferimento, e andare fuori dal centro urbano è un servizio aggiuntivo che ha i suoi costi».

