VaiOnline
Quartucciu.
19 ottobre 2025 alle 00:32

«La Tari aumenta insieme alle discariche» 

L’opposizione attacca la Giunta sui controlli e i costi delle bonifiche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Opposizione all’attacco sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza stradale a Quartucciu. In una nota, Michela Vacca, Giovanni Meloni e Damiano Paolucci (Quartucciu nel cuore) e Franco Paderi con Paola Cocco (Gruppo Misto), criticano duramente la Giunta.

Nodo rifiuti

Affondo in primis sul servizio di igiene urbana: «Mentre i Comuni limitrofi contano i proventi derivanti dalle sanzioni inflitte a coloro che abbandonano la spazzatura e li reinvestono in servizi per la collettività, a Quartucciu la Giunta fa ricadere sulla collettività i costi delle bonifiche», scrivono. Gli esponenti dell’opposizione riconoscono che in città la raccolta differenziata funziona: i dati del primo anno del nuovo appalto targato Econord registrano una media complessiva dell’81,5%, oltre l’obiettivo minimo fissato da rispettare. Eppure – denunciano – «la Giunta aumenta le tasse. Non solo: il territorio è disseminato di rifiuti abbandonati. Le periferie, i parchi e, soprattutto, l'agro sono ormai terra alla mercé degli incivili che agiscono impuniti. I controlli della polizia locale sono del tutto assenti. Le uniche operazioni coercitive effettuate sinora riguardano unicamente quelle in cui l’amministrazione comunale è stata coadiuvata da altri enti».

La replica del sindaco

Accuse che il sindaco Pietro Pisu respinge al mittente. «Le telecamere funzionano e infatti hanno beccato diversi trasgressori – dice –. La gestione dei proventi delle sanzioni è in linea con quella degli altri Comuni. L'azione della polizia locale è in netto miglioramento. Abbiamo emesso oltre 200 multe, in precedenza arrivavano a poco più di una cinquantina. Invito i consiglieri a vivere di più il territorio. Le discariche purtroppo sono una piaga come dappertutto, da soli non ce la facciamo, ci dovrebbe essere un organismo intercomunale che contrasti il fenomeno. Quando sarà attiva la compagnia barracellare, il controllo sarà ancora più capillare».

Viabilità nel mirino

Ma l’opposizione se la prende anche con l’assessore alla Viabilità Cristian Mereu, accusato di «inoperosità» e mancanza «di iniziativa e capacità decisionale». Le criticità? «La segnaletica è inappropriata o, in molti tratti stradali, è assente. La sicurezza stradale e l’ordine pubblico sembrano non interessare» E ancora: «I controlli della polizia locale sulla sosta vietata, in particolare in via Nazionale, sono rari e non si è fatto nulla sulle note criticità dell'intersezione con la 554 in corrispondenza della struttura commerciale. Anche la video sorveglianza, che potrebbe rappresentare un ottimo deterrente contro le trasgressioni, è inattiva senza un motivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 