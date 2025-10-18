«La Tari aumenta insieme alle discariche» 

Opposizione all’attacco sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza stradale a Quartucciu. In una nota, Michela Vacca, Giovanni Meloni e Damiano Paolucci (Quartucciu nel cuore) e Franco Paderi con Paola Cocco (Gruppo Misto), criticano duramente la Giunta.

Nodo rifiuti

Affondo in primis sul servizio di igiene urbana: «Mentre i Comuni limitrofi contano i proventi derivanti dalle sanzioni inflitte a coloro che abbandonano la spazzatura e li reinvestono in servizi per la collettività, a Quartucciu la Giunta fa ricadere sulla collettività i costi delle bonifiche», scrivono. Gli esponenti dell’opposizione riconoscono che in città la raccolta differenziata funziona: i dati del primo anno del nuovo appalto targato Econord registrano una media complessiva dell’81,5%, oltre l’obiettivo minimo fissato da rispettare. Eppure – denunciano – «la Giunta aumenta le tasse. Non solo: il territorio è disseminato di rifiuti abbandonati. Le periferie, i parchi e, soprattutto, l'agro sono ormai terra alla mercé degli incivili che agiscono impuniti. I controlli della polizia locale sono del tutto assenti. Le uniche operazioni coercitive effettuate sinora riguardano unicamente quelle in cui l’amministrazione comunale è stata coadiuvata da altri enti».

La replica del sindaco

Accuse che il sindaco Pietro Pisu respinge al mittente. «Le telecamere funzionano e infatti hanno beccato diversi trasgressori – dice –. La gestione dei proventi delle sanzioni è in linea con quella degli altri Comuni. L'azione della polizia locale è in netto miglioramento. Abbiamo emesso oltre 200 multe, in precedenza arrivavano a poco più di una cinquantina. Invito i consiglieri a vivere di più il territorio. Le discariche purtroppo sono una piaga come dappertutto, da soli non ce la facciamo, ci dovrebbe essere un organismo intercomunale che contrasti il fenomeno. Quando sarà attiva la compagnia barracellare, il controllo sarà ancora più capillare».

Viabilità nel mirino

Ma l’opposizione se la prende anche con l’assessore alla Viabilità Cristian Mereu, accusato di «inoperosità» e mancanza «di iniziativa e capacità decisionale». Le criticità? «La segnaletica è inappropriata o, in molti tratti stradali, è assente. La sicurezza stradale e l’ordine pubblico sembrano non interessare» E ancora: «I controlli della polizia locale sulla sosta vietata, in particolare in via Nazionale, sono rari e non si è fatto nulla sulle note criticità dell'intersezione con la 554 in corrispondenza della struttura commerciale. Anche la video sorveglianza, che potrebbe rappresentare un ottimo deterrente contro le trasgressioni, è inattiva senza un motivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA