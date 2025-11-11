La Tari aumenta: il caso in Aula 

Con l’arrivo delle bollette Tari molti cittadini di San Gavino si sono ritrovati l’amara sorpresa degli aumenti. Ecco perché i consiglieri di minoranza Nicola Orrù (primo firmatario), Bebo Casu, Silvia Mamusa, Nicola Ennas, Angela Canargiu e la consigliera del gruppo misto Emanuela Cruccu hanno rivolto un’interrogazione al sindaco Stefano Altea e alla presidente del Consiglio comunale Alessia Cossu per avere chiarimenti.

«Nonostante le promesse fatte da questa amministrazione nei mesi scorsi su una diminuzione degli importi Tari, tantissimi cittadini hanno manifestato il loro dissenso sia per gli aumenti ricevuti. Di più, si protesta anche per il servizio di ritiro dei rifiuti che in molti casi molto scadente. Il sindaco continua a fornire rassicurazioni sulle pagine social su possibili errori e sulla necessità di verificare le situazioni specifiche – dicono i consiglieri –. Inoltre l’ecocentro comunale è sempre in emergenza e non si possono conferire i rifiuti regolarmente creando continui disagi». Una situazione che esaspera i residenti e crea un danno ambientale e igienico-sanitario al territorio: «C’è un continuo proliferare – denunciano i sei consiglieri – di piccole discariche nelle campagne del nostro paese e si rischia di creare ulteriori costi aggiuntivi per la pulizia di strade, cunette e canali. Questi comportamenti sono sempre da condannare e non giustificano aumenti e disservizi. È necessario trovare un equilibrio tra costi di gestione e servizi da offrire al cittadino». Da qui la richiesta al sindaco Stefano Altea e all’assessore Fabio Orrù per conoscere i motivi di questi aumenti e le misure che l’amministrazione comunale vorrà adottare in futuro per limitare i costi, migliorare il servizio di ritiro dei rifiuti e la gestione dell’ecocentro comunale. «Inoltre – concludono i sei consiglieri comunali – vogliamo sapere come mai sono stati inviati i modelli di pagamento F24 con la sola rateizzazione senza la possibilità di avere un unico modello di pagamento».

Il problema sarà oggetto di agenda nel primo Consiglio comunale utile: la discussione si annuncia molto accesa anche perché, oltre agli aumenti, ci sono tanti casi di mancato ritiro dei rifiuti perché considerati non conformi e non tutti hanno chiare le nuove modalità di conferimento della frazione del secco. Per questo i consiglieri auspicano una maggiore informazione che sia rivolta in particolare agli anziani che hanno più difficoltà nel consultare i canali sociale e web dell’amministrazione. ( g. pit. )

