La Tari aumenta: «È un furto legalizzato» 

La Tari aumenta e a San Sperate esplode la polemica. Ad agosto in Consiglio comunale il sindaco Fabrizio Madeddu aveva preannunciato un rincaro sulla tassa dei rifiuti di quasi il 22 per cento rispetto al 2025 e adesso, con l’arrivo degli avvisi di pagamento, decine di cittadini hanno espresso via social il proprio malcontento definendo gli aumenti un «furto legalizzato».

Critiche

Una delle critiche riguarda la qualità del servizio di raccolta che, a fronte di un aumento di anche un centinaio di euro per nucleo familiare, sarebbe addirittura peggiorata. Per incentivare la differenziata, infatti, il ritiro del secco è stato disposto a settimane alterne, scelta che non ha incontrato il favore della popolazione. E ancora, pulizia delle strade carente e assenza di portarifiuti urbani sono altre delle lamentele più frequenti.

Il Comune

Polemiche che non si sono placate neanche dopo il tentativo dell’amministrazione di fornire, attraverso un’informativa pubblicata sul sito del Comune, una spiegazione dettagliata dei tanti motivi che hanno causato un incremento così significativo della Tari.

Il primo cittadino ha spiegato che «il rincaro nasce dalla combinazione di costi del nuovo servizio, scelte organizzative locali e fattori esterni» tra cui l’adeguamento ai residenti, passati da 7.600 a 8.700, e alle aree servite, che ha richiesto personale e mezzi aggiuntivi, ma anche l’avvio della fase transitoria con costi di acquisto, gestione delle dotazioni e della messa a punto dei nuovi sistemi.

La gestione

Il Comune inoltre col nuovo appalto ha assunto la gestione diretta degli smaltimenti, ulteriore elemento che incide sulle spese, almeno sul breve periodo. I rincari tuttavia, sostiene la maggioranza, sono in parte soppesati dai servizi aggiuntivi del nuovo appalto, come la raccolta dei tessili domestici e il servizio sfalci.

Opposizione

La minoranza attacca: «Più tasse devono significare servizi adeguati e risultati verificabili», commenta Stefania Spiga del gruppo “San Sperate Tradizione e Futuro”, «non basta spiegare perché i cittadini pagano di più. Occorre dimostrare che a una spesa maggiore corrispondono servizi adeguati, una gestione efficiente e risultati verificabili. Inoltre la qualità di un servizio pubblico non può essere valutata soltanto attraverso le previsioni contrattuali ma deve essere verificata attraverso dati oggettivi, controlli, risultati misurabili e l’ascolto delle segnalazioni da parte dei cittadini». Dalla giunta assicurano: «Implementeremo i controlli».

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