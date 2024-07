La Tari aumenta del 4 per cento, la minoranza all’attacco 

La Tari aumenta e l’opposizione va all’attacco della maggioranza. Il balzello aumenterà del 4 per cento, a fronte di un servizio di igiene urbana che presenta diverse falle. La tassa sarà più cara per tutte le famiglie che già avevano subito un rialzo in bolletta del 5 per cento nel 2023. «Un aumento senza motivazione, – ha commentato il consigliere della Lega Michele Pais – con costi per il servizio che da 9 milioni di euro sono passati a ben 14 milioni». La delibera è comunque passata con i voti della maggioranza che sostiene Raimondo Cacciotto. Un provvedimento, è stato detto, doloroso ma necessario, ereditato dalla precedente amministrazione.Colpa dei maggiori costi per l’energia elettrica e dell’aumento dei prezzi in generale sui beni di consumo. Un aumento “misurato”, è stato sottolineato, nonostante ciò le polemiche ieri non sono mancate a teatro civico, dove si è riunito il Consiglio comunale per l’approvazione della delibera Tari al primo punto dell’ordine del giorno. Per il centrodestra: «Resta l'enigma delle modifiche delle date di pagamento, configurandosi di fatto come una modifica del regolamento. Circostanza che mette a rischio la legittimità della delibera».

