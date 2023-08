La targa dimenticata in memoria di Giaime Pintor  Il vicesindaco: «Interverremo per sistemarla» 

Posizionata nel 1985 in Via Porcell dagli "Amici del Libro", la targa che commemora Giaime Pintor – scrittore, giornalista e antifascista – è ormai abbandonata a se stessa. Sbiadita al punto da essere quasi illeggibile e ricoperta dalla vegetazione circostante. A denunciare lo sfregio alla memoria di un grande intellettuale di origine cagliaritana, è stato Lorenzo Spanedda con un intervento su Facebook: «Quasi completamente coperta dai capperi che crescono rigogliosi sul calcare, la lapide appare ormai quasi illeggibile, come evidenziato anche dalla seconda foto, scattata 5 anni fa quando presentava i segni del passare del tempo».

Un epilogo inglorioso per una targa che commemora non solo un intellettuale, ma un uomo che si impegnò in prima persona nella lotta al nazifascismo, arrivando infine a perdere la propria vita a causa di una mina lasciata dall’esercito tedesco in Molise (si scoprì in seguito che Pintor collaborava anche con i servizi segreti inglesi).

Il vicesindaco e assessore allo sviluppo urbanistico e verde pubblico, Giorgio Angius, assicura però un pronto intervento: «È inevitabile che su 500 chilometri di strade comunali, qualcosa sfugga alle squadre che girano per la città, anche perché la targa è in una posizione particolare. Non ero a conoscenza del problema, ma ora faremo fare un sopralluogo e verificheremo a chi appartenga la proprietà del muro, che dovrebbe essere comunale. I tempi? È necessario un giorno per il sopralluogo, a quel punto viene inserito nella tabella di marcia delle operazioni che devono essere fatte dalla ditta esterna, ma fra una settimana dovrebbe essere tutto risolto».

