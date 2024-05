La talpa: «Non parlate al telefono» 

GENOVA. Si allunga l'ombra di una talpa sull’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il governatore della Liguria Giovanni Toti, il suo capo di Gabinetto Matteo Cozzani, l'imprenditore Aldo Spinelli, e in carcere l'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini. Qualcuno avrebbe avvisato gli indagati di fare attenzione: per far luce su chi sia stato, esiste da tempo un fascicolo per rivelazione del segreto di ufficio.

In Procura

Quel fascicolo ieri è ritornato a galla: era stato aperto dai pm sulla scorta di un’intercettazione del settembre 2020, ora agli atti del filone dell'inchiesta sulla presunta corruzione elettorale - voti per rieleggere lo schieramento di Toti in cambio di posti di lavoro, o una casa negli stabili di edilizia popolare - aggravata dall'agevolazione mafiosa. Reato, questo, contestato, oltre che a Cozzani, ad Arturo Angelo Testa e al fratello Italo Maurizio, entrambi destinatari della misura dell'obbligo di dimora, e all'ex sindacalista della Cgil Venanzio Maurici, con l'obbligo di firma.

Sono stati loro tre, ieri, a chiudere il giro degli interrogatori di garanzia. L'unico a rispondere al gip Paola Faggioni è stato Arturo Testa, il quale, come ha ripetuto all'uscita del Palazzo di giustizia, si è difeso: «È stata una campagna elettorale come abbiamo fatto sempre, io non ho mai promesso o fatto favori. Il fratello invece si è avvalso della facoltà di non rispondere, e così Maurici che però ha reso dichiarazioni spontanee: «Non c'entro niente con nulla», ha spiegato davanti a taccuini e telecamere, «l'inchiesta nei miei confronti è surreale. Smentisco di avere aiutato Toti, cosa che per me è infamante».

L’incontro misterioso

In merito al fascicolo, secondario, per rivelazione del segreto di ufficio, il dialogo intercettato risale agli albori dell'inchiesta per corruzione e voto di scambio. I fratelli Testa, iscritti a Forza Italia in Lombardia e da lunedì sospesi dal partito, quattro anni fa, mentre erano a Genova per un incontro, vengono avvicinati da un uomo con la felpa e il cappellino. Si tratterebbe di Umberto Lo Grasso (consigliere comunale totiano) che rivolgendosi a Italo Testa lo avvertiva: «Stanno indagando, non fate nomi e non parlate al telefono». E l'altro: «Sì lo so, non ti preoccupare... L'ho stutato (cioè “spento” in dialetto siciliano, ndr )». Ora si lavora per individuare chi ha avvertito Lo Grasso.

