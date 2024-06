La Tac si riaccende, esami col contagocce 

Una settimana di stop forzato, adesso la nuova Tac è di nuovo operativa. Gli esami nel reparto di Radiologia territoriale sono ripresi e, ora che è arrivato anche il rinforzo di un nuovo specialista, la speranza è che il macchinario a 128 strati possa essere impiegato a pieno ritmo visto che finora è stato sottoutilizzato rispetto alle sue reali potenzialità: finora, a causa della carenza di personale, ha effettuato un decimo degli esami di quelli eseguiti dalla Tac del Dea.

In funzione

Mercoledì 12 la Tac si è bloccata per via di un guasto tecnico. Nel frattempo i pazienti, già prenotati per quelle giornate, sono stati dirottati al Dea per evitare di saltare l’esame. Nei giorni successivi sono stati inviati anche in altre strutture come ha fatto sapere la Asl che da subito si era attivata per cercare di ripristinare l’apparecchiatura nel minor tempo possibile. Si è dovuto attendere qualche giorno per far arrivare i pezzi di ricambio e due giorni fa la Tac è ripartita «riprendendo la sua normale attività lavorativa» precisano dalla Asl.

L’attività

Operativa da febbraio, la nuova Tac finora non è mai stata utilizzata a pieno ritmo a causa della carenza di personale. Dopo le prime settimane di rodaggio, ad aprile la Tac della Radiologia territoriale (corpo P del San Martino) ha eseguito 54 esami, quella del Dea 859, l’attrezzatura di Bosa 158 e quella di Ghilarza 90. A maggio il macchinario del corpo P ha effettuato 60 esami, il Dea 950, il Mastino di Bosa 220 e il Delogu di Ghilarza 69. Il divario è scritto nero su bianco nei registri degli ospedali ed è legato proprio alla carenza di specialisti. Fino a qualche settimana fa nella Radiologia territoriale erano impiegati solo due medici, impegnati soprattutto negli screening oncologici. A loro e ai due specialisti ambulatoriali (ad orario parziale) adesso si è aggiunto un altro radiologo che, nei piani dell’azienda sanitaria, dovrebbe consentire un potenziamento dell’attività diagnostica facendo lavorare a pieno ritmo la Tac a 128 strati.

La storia

La Tac a 128 strati è costata oltre 700mila euro, era stata acquistata nel 2018 ma solo nei mesi scorsi è arrivata al San Martino. Cinque lunghissimi anni fra polemiche e un balletto di decisioni per capire dove sistemarla; inizialmente si era ipotizzato di installarla nei locali del Dea, accanto al Pronto soccorso, poi si è optato per gli spazi della vecchia Radiologia e sono stati necessari interventi di adeguamento dei locali. Solo a gennaio scorso è stata collaudata e qualche settimana dopo ha iniziato a lavorare.

