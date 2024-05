La tabaccaia perseguitata dai ladri 

Ladri scatenati nella tabaccheria di via Roma. La titolare, Yanet Sanchez, 45 anni, ha denunciato due colpi-fotocopia avvenuti in meno di un mese, con quasi 40mila euro di merce rubata. In ambedue i casi, stando alla denuncia, i malviventi sarebbero entrati senza scassinare gli infissi, ma passando dalle finestre del bar annesso alla rivendita di tabacchi. Sulla vicenda, oltre alle indagini dei carabinieri avvertiti nell’immediatezza dei fatti, è scattata anche un’inchiesta della Procura.

Il primo colpo

La prima volta i ladri (uno sarebbe stato intravisto dalle telecamere) sarebbero entrati in azione il 12 aprile scorso, poco prima di mezzanotte. Stando alla querela depositata sarebbe entrato da una finestra blindata del bar, dimenticata aperta. Una volta entrato nei locali dell’esercizio commerciale, il malvivente avrebbe forzato l’ingresso della tabaccheria, per poi asportare sigarette, accendini, tabacco, sigarette elettroniche per un valore complessivo di 32mila euro.

Il secondo raid

Meno di un mese dopo, 41 minuti dopo la mezzanotte del 10 maggio scorso, due ladri incappucciati e col volto coperto sarebbero entrati da un’altra finestra che si affaccia sulla piazza della chiesa. Anche in questo caso, sempre secondo gli atti depositati in Procura dalla titolare della rivendita, da una finestra del bar che però non risulterebbe forzata. Questa volta il bottino, tra denaro contante, accendini, sigarette e quant’altro, ammonterebbe a poco meno di 8mila euro.

Le indagini

Dopo le due querele presentate in caserma ai carabinieri di Sestu, i militari - coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali - hanno effettuato i sopralluoghi, avviando le prime indagini. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere, ma non è stato possibile ancora individuare i malviventi che hanno compiuto il primo e il secondo furto. Assistita dall’avvocata Debora Cara, la titolare ha poi presentato altra documentazione in Procura che ha delegato nuovi accertamenti. «Sono molto preoccupata», ha detto Yanet Sanchez, per bocca del suo legale, «per l’ingente danno patito in conseguenza dei due recenti furti, eseguiti con le medesime modalità. Hanno danneggiato gravemente l’attività che rappresenta l’unica mia fonte di sostentamento. Rimango fiduciosa su un rapido intervento da parte delle forze dell’ordine alle quali sono stati forniti elementi utili alle indagini e auspico una loro presenza più incisiva nel controllo del territorio».

