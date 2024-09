«La svolta parte dalle zone interne» 

«Ripartiamo insieme dalla zone interne, per far ripartire la Sardegna». Una sola parola d'ordine, scandita più volte a Badde Salighes, nella splendida cornice della storica Villa di Benjamin Piercy, (costruttore delle ferrovie in Sardegna), a circa mille metri sulla montagna di Bolotana, dove si è svolta la grande festa della Cisl sarda, per celebrare i 50 anni dell'unione sindacale regionale.

Il piano

Un piano d’azione rilanciato dal segretario regionale del sindacato, Pier Luigi Ledda, assieme agli stati generali della Cisl sarda, ma fatto proprio anche dalla presidente della Regione, Alessandra Todde e dall'assessore agli Affari generali, Mariaelena Motzo. «Facciamo ripartire le zone interne – dice la Todde – affinché riparta tutta la Sardegna, quindi le piccole comunità a fianco dei sindacati, per dimostrare come si può vivere e lavorare nella nostra Isola». Il sindacato, la Regione, ma anche diversi sindaci, lanciano la proposta della marcia per le zone interne. «Occorre mettere in campo un’azione forte, di popolo, una marcia per le zone interne e per lo sviluppo dell’intera Isola – replica Pier Luigi Ledda – pensiamo a un movimento per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di promuovere politiche a favore delle aree interne, con particolare attenzione all’istruzione, alla formazione e al rilancio economico e per un deciso sostegno al Telescopio Einstein a Sos Enattos. Una proposta che proponiamo anche alla Cgil e alla Uil, con un appello ai sindaci di unirsi alla marcia». Così l'assessore Mariaelena Motzo: «È una giornata importantissima, che ci spinge a lottare insieme, per rilanciare la Sardegna. Dobbiamo essere convinti che l’Isola cresce, solo se crescono le zone interne, quindi dare una inversione di tendenza allo spopolamento».

La giornata

Davanti alla Villa Piercy si sono ritrovati oltre 700 rappresentanti del consiglio generale, delle Federazioni, dei pensionati, ma anche gli ex segretari generali, quali Antonio Uda, Mario Medde e Ignazio Ganga, inoltre la segretaria generale nazionale aggiunta, Daniela Fumarola, che parla di Pnrr: «Bisogna far ripartire il lavoro, attraverso quegli investimenti. Obiettivo da raggiungere per attivare la centralità e per includere le donne e i giovani in un progetto condiviso. Uniamo le forze per avere risposte concrete». Importante la partecipazione del responsabile della Cei sarda, monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei. Pier Luigi Ledda conclude: «Quello di oggi non è stato un semplice momento rituale, non è stata solo una grande festa, ma è stato soprattutto un importante momento di riflessione e di lotta. La visione è sempre quella di un positivo cambiamento che mantenga forte i riferimenti nei nostri valori e ideali: la centralità della persona, la realizzazione dei suoi bisogni materiali e intellettuali, la solidarietà e la giustizia sociale». Parole riprese di Ignazio Ganga, della segretaria nazionale, già esponente del sindacato nuorese e successivamente a capo della Cisl sarda. «Noi ci siamo e siamo pronti a nuove sfide – dice Ganga – lo vogliamo fare insieme alle altre forze sindacali, alle forze politiche e con chi governa la Regione, senza escludere i sindaci, i lavoratori, i disoccupati e i pensionati. Per un'Isola migliore».

