La svolta nel segno di Viola 

Come già successo nelle scorse due stagioni, quando per il Cagliari arrivano i momenti chiave emerge in maniera dirompente Nicolas Viola. Preferito a Gianluca Gaetano dal 1’ sulla trequarti, ha premiato la scelta di Nicola di schierarlo titolare per la terza volta consecutiva, la prima in casa, con la punizione valsa l’1-0. Una botta potente, che grazie al movimento di Luvumbo ha sorpreso sul suo palo Milinkovic-Savic: «Ho visto che era piazzato un po’ centrale, all’inizio il mio obiettivo era metterla sopra la barriera ma quando ho visto lo spazio ho calciato fortissimo sul suo palo», la spiegazione del numero 10. Che, come già contro Parma e Juventus, era il capitano rossoblù: «Segnare è sempre bellissimo, poi quando si vince la soddisfazione è doppia. Farlo con la fascia al braccio è un’emozione unica, ma questo è un gruppo con moltissimi capitani e di grande personalità. Sono molto felice per la vittoria e per la prestazione di squadra».

Il dato

In Serie A il Cagliari non segnava su punizione diretta dal 30 aprile 2022, Joao Pedro in una sconfitta per 1-2 col Verona. Viola ne aveva realizzate due in rossoblù ma entrambe in Coppa Italia, al Perugia all’89’ nel suo esordio assoluto (5 agosto 2022, un altro 3-2) e all’Udinese nella scorsa stagione (1 novembre 2022, 1-2 ai tempi supplementari). «Cercherò di farne altre», scherza, col prossimo obiettivo che è arrivare a quota dieci reti visto che con ieri è salito a quota nove. E ha fortemente cercato e ottenuto di proseguire la sua permanenza in Sardegna, con la conferma arrivata a metà luglio: «Volevo restare in questo progetto, la società e Nicola sono stati fondamentali. Sapevo di poter dare ancora tanto», ribadisce. «È un piacere allenarsi con fiducia e gioia, come Nicola ci sta trasmettendo. Siamo sulla strada giusta, con margini di miglioramento perché la crescita deve essere continua».

Uomo chiave

La svolta del Cagliari dopo l’Empoli è arrivata grazie a tanti fattori, fra cui anche il rilancio di Viola. Ma il fantasista non vuole attribuirsi troppi meriti: «Il singolo esce col contributo di tutti, dobbiamo continuare su questa strada perché il campionato è lungo. Ma vincere ci dà morale, e questa vittoria vale doppio: abbiamo avuto una grande reazione contro una squadra di valore. Rispetto a prima vedo il coraggio di andare a prenderci qualcosa di più, forse le precedenti sconfitte ci hanno aiutato anche a far vedere chi siamo adesso». Sul ruolo chiesto da Nicola, Viola ha già capito le richieste: «Giocare fra le linee e mettere in difficoltà gli avversari, che difficilmente riescono a prendermi. Voglio crescere partita dopo partita, sono molto contento delle risposte date in questo momento». E non si sente certo arrivato: «Ho tanta voglia di arrivare il più lontano possibile, per me l’età non conta. Voglio il meglio per me e di conseguenza per la squadra».

