La svolta nel segno di Lapadula e Mancosu 

La prima mezz’ora di Cagliari-Ascoli è passata da una manciata di minuti, Luvumbo sente un fastidio ai flessori, si ferma, alza il braccio, chiede l’intervento del medico. Nulla da fare, deve uscire. I bianconeri sono sopra di un gol e hanno appena sfiorato il raddoppio, i rossoblù sono in evidente difficoltà e infortunio peggiore non poteva capitargli (il giocatore più imprevedibile e più in forma, sino a quel momento). Non tutti i mali, però, vengono per nuocere. Ranieri non ha granché alternative in panchina, fa entrare un centrocampista, Lella, cambiando modulo (dal 4-2-3-1 passa al 4-3-1-2) e la storia del campionato. Anche se poi la svolta si completa nell’intervallo, con la sostituzione di Millico a favore di Prelec e il contemporaneo spostamento di Mancosu sulla trequarti.

Il tridente

Il fantasista sardo è un po’ il simbolo del cambio di marcia rossoblù, insieme al bomber Lapadula (a segno quattro volte nelle ultime due partite). Tra le linee, Mancosu può dar sfogo al suo estro e ha smosso le acque in attacco creando soluzioni concrete e diversificate. Non a caso, il meglio di sé in carriera lo ha sempre dato in quel ruolo. E non a caso, Lapadula trova la porta con più facilità e frequenza con un rifornitore eccellente e una spalla di peso. Anche la presenza di Prelec là davanti, infatti, ha il suo perché. Per quanto ancora acerbo tatticamente e non abbastanza incisivo sotto porta, lo sloveno dà più fisicità al reparto, sgomita, si porta a spasso uno-due difensori alla volta e fa così il gioco dell’italo-peruviano lasciandogli spazi e occasioni. L’opportunismo e l’indole agonistica di quest’ultimo, poi, fanno il resto.

Il lavoro sporco

Potenza del tridente con un trequartista di qualità (e rottura allo stesso tempo) come Mancosu e un realizzatore seriale se messo nelle condizioni ideali (è il miglior Lapadula dopo i tempi di Pescara). La svolta, però, arriva anche dal basso, dove non smette di stupire Dossena, che resta il punto di rifermento in fase di non possesso anche con il passaggio alla difesa a quattro. A rompere la monotonia ha contribuito poi l’esplosività di Azzi, che dovrà pure disciplinarsi in copertura (come gli ripete in continuazione Ranieri), ma quando affonda il colpo sulla fascia sinistra può essere letale. Se poi a sobbarcarsi il lavoro sporco sono anche i big come Nandez e Makoumbou, l’equilibrio della squadra è salvo e il terzo posto non è più un sogno ma un obiettivo.