La svolta: la super-testimone che sconfessa l’alibi 

La vera svolta è arrivata quando una testimone, vicina di casa dei coniugi Gulisano, ha raccontato di aver visto la mattina del 5 dicembre, il figlio minore Claudio nella zona dell’abitazione. Una frase che ha fatto vacillare l’alibi che, in precedenza, il 44enne aveva raccontato agli investigatori: sentito dai carabinieri avrebbe riferito di non passarci da un po’.

C’è voluta tutta l’esperienza e la tenacia della sostituta procuratrice Rossana Allieri, magistrato 62enne, perché si scoprisse che quello dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì poteva essere un duplice omicidio volontario e non una morte per intossicazione alimentare, forse da funghi, come era stato ipotizzato il giorno del rinvenimento dei due corpi senza vita, nella loro casa di via Ghibli a Cagliari. Il magistrato, pare dopo aver visto le foto e la posizione dei corpi riversi nel piccolo studio dell’abitazione, si sarebbe convinta a inviare nuovamente i Ris nella casa, nominando, oltre al medico legale Roberto Demontis, anche il chimico-tossicologo Giampiero Cortis. Da lì l’apertura del fascicolo per duplice omicidio volontario contro ignoti, anche se poi – per ragioni investigative – sia carabinieri che inquirenti hanno continuato a non escludere l’intossicazione da funghi così da poter indagare senza l’attenzione dei media e sperando, magari, in un passo falso dei responsabili.

Anche se non c’è alcuna conferma ufficiale, la sostanza utilizzata per uccidere la coppia sarebbe stata proprio il nitrito di sodio, un conservante di comune reperibilità molto tossico – inodore e insapore – che può uccidere un adulto anche con pochi grammi: basta un cucchiaino sciolto in un liquido.

RIPRODUZIONE RISERVATA