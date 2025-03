La svolta in tre mosse per il Cagliari 

La partita di domenica a Roma contro l’ex Ranieri è un’opportunità, quella in casa col Monza subito dopo la sosta un assist del calendario quasi irripetibile. Centottanta minuti al cardiopalma che indirizzeranno il rush finale del Cagliari nella corsa salvezza e che porteranno dritti all’atteso scontro diretto con l’Empoli, in programma il 6 aprile al Castellani. E decisivo, manco a dirlo, come quello che i rossoblù dovranno poi disputare ventuno giorni dopo contro il Verona, sempre in trasferta. Suspense e adrenalina. E quanto possa pesare, d’ora in poi, anche un solo punto lo si è capito chiaramente in quest’ultimo turno, al netto della delusione a caldo per il pareggio di venerdì alla Domus. Alla squadra di Nicola ne serviranno almeno altri otto per chiudere la pratica, al massimo uno-due in più. Oltre agli incroci con le dirette concorrenti fuori dalla Sardegna, saranno fondamentali le partite nell’Isola, quattro su dieci.

Il calendario

Stilare tabelle oggi non avrebbe senso. «Non sai mai da dove arrivino i punti salvezza. Per questo tutte le partite sono importanti e tutte vanno giocate come se fossero quelle decisive per raggiungere l’obiettivo», va ripetendo da mesi Davide Nicola, che si tiene stretti, infatti, i quattro pareggi ottenuti contro Juventus, Milan (sia all’andata che al ritorno) e Atalanta. Resta il fatto che certe partite sono più appetibili di altre: come la prossima in casa col Monza (ormai spacciato) e quella alla penultima giornata con il Venezia (che potrebbe presentarsi addirittura già retrocesso matematicamente). Più che lo spessore dell’avversario, in questa fase del campionato, dipende, soprattutto, il momento in cui lo affronti. La stessa Roma potrebbe avere uno stato differente - sia fisico che mentale - in base all’esito della gara di ritorno degli ottavi di Europa League che si giocherà giovedì sera a Bilbao. Appena tre giorni prima, quindi, della sfida con i rossoblù.

Fattore Domus

La svolta può arrivare quando meno te l’aspetti. Magari proprio all’Olimpico. Meglio ragionare una partita alla volta, insomma. Eppure, sono almeno sei quelle che il Cagliari non deve assolutamente steccare se vuole giocare in Serie A anche la prossima stagione. Oltre a quelle contro Monza e Venezia e agli scontri diretti con Empoli e Verona, le restanti due in casa con la Fiorentina (il 20 aprile) e con l’Udinese (il 4 maggio) rappresentano un bacino da cui poter attingere i punti decisivi. Paradossalmente, potrebbe diventarlo anche l’ultima a Napoli se il discorso scudetto (come probabile) dovesse essere già chiuso.

La rosa

E oltre al valore di chi affronti e quando lo affronti, è importante anche con chi lo affronti, e di conseguenza le risorse della rosa e la gestione. Squalifiche e infortuni sono un fattore, come il contributo di chi sinora ha avuto meno spazio o si è ritrovato addirittura ai margini. L’allenatore dovrà essere bravo a far sentire tutti protagonisti e tenerli così sul pezzo in qualsiasi momento. Conta poi l’aspetto caratteriale. Il gioco si fa duro e i leader del gruppo avranno inevitabilmente un ruolo chiave. Ci siamo, dunque. Tra Roma, Monza ed Empoli è già il momento della verità per il Cagliari.

