La svolta: in ospedale arriva l’anestesista 

Una buona notizia per i pazienti di Sarcidano e dintorni. Da domani il reparto di Chirurgia generale dell’ospedale San Giuseppe di Isili tornerà alla normalità, almeno un giorno al mese. L’arrivo degli anestesisti dal Policlinico universitario di Monserrato consentirà di poter effettuare particolari interventi (ernie inguinali importanti, fistole, emorroidi e ragadi) per i quali è necessario almeno un giorno di ricovero.

Il piano

Il progetto, annunciato diverse volte dal direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore, finalmente muove i primi passi aggiungendo un mattoncino al piano più ambizioso manifestato più volte durante le visite del manager nel territorio. L’obbiettivo finale è dunque quello di fare del San Giuseppe un riferimento per la sanità regionale. Il tassello del Day Surgery (chirurgia di un giorno) che va a collocarsi affianco del lavoro di chirurgia in regime di day hospital (ricovero diurno) che funziona ormai da diverso tempo.

Inoltre da circa un anno per due volte a settimana si fa chirurgia plastica con numeri di rilievo visto i utenti che arrivano da tutta la Sardegna ed è attiva la chirurgia ambulatoriale in genere la rimozione di nei, escrescenze cutanee e cisti di grasso.

Sale d’attesa piene e utenti soddisfatti per la celerità e per la cortesia che trovano al San Giuseppe tanto da ricompensare i chilometri fatti per arrivare nel Sarcidano anche da Trexenta, Barbagia di Seulo e Mandrolisai. Nel reparto dell’ospedale sono presenti quattro chirurghi, tre dei quali entrano in sala operatoria mentre il quarto visita in ambulatorio.

La scelta

Lo spostamento, seppur per ora soltanto una volta al mese, degli anestesisti apre la possibilità ad un ulteriore miglioramento del servizio: si spera di poter allargare questi interventi almeno una volta alla settimana.

Proprio la mancanza di anestesisti ha impedito per anni la ripresa di questi servizi. E anche adesso si tornerà alla normalità soltanto una volta al mese, vista la carenza degli specialisti disponibili a queste prestazioni extra e richiesti anche dall’ospedale san Marcellino di Muravera.

«Un riavvio di un importante servizio per questo territorio», ha detto il sindaco Luca Pilia che di recente ha incontrato i dirigenti Asl, «la programmazione degli interventi sul nostro ospedale inizia a dare riscontri positivi». Continuano dunque ad essere alte le aspettative per il piccolo ospedale che resta uno degli ultimi presidi per combattere la crisi delle zone interne. «Il potenziamento dei servizi, partendo da quelli sanitari», ha aggiunto il sindaco Pilia, «è fondamentale per dare risposte ai cittadini e per pensare al futuro».

Nonostante il persistere di alcune criticità e dopo anni di tensioni e paure, l’ospedale San Giuseppe resiste in attesa dei prossimi interventi strutturali che potranno aprire nuove possibilità come la scuola di specializzazione in Geriatria della facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari.

