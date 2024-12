La svolta energetica di Olbia: fotovoltaico su edifici e capannoni 

Nessun impianto eolico né agrivoltaico, la transizione energetica di Olbia passa per la Via Lattea. Nessuna area idonea nel territorio comunale per posizionare le torri mosse dal vento, a produrre energia pulita da distribuire in città, tanti pannelli fotovoltaici installati sui tetti di tutti gli edifici pubblici e privati (esclusi quelli nel centro storico), dei capannoni industriali e nei parcheggi comunali.

Il programma

Presentato ieri dal sindaco, Settimo Nizzi, il Programma per la transizione energetica del Comune di Olbia, già approvato in Giunta, corre più veloce della luce e parte all'inizio dell'estate con il primo dei due progetti previsti. Via alla posa di pensiline coperte da impianti fotovoltaici sulle quarantadue aree di sosta pubbliche, comprese quelle che servono le spiagge: oltre trentaquattromila pannelli che cattureranno la luce del sole per produrre circa dodici megawatt ora all'anno a fronte di un consumo attuale delle utenze comunali di oltre due milioni di kilowattora. Valore dell'investimento della prima fase dei lavori, più di ventuno milioni che, secondo le stime di Nizzi, genererà un risparmio di un milione di euro all'anno sulla spesa per l'energia consumata dagli immobili comunali, il più energivoro la sede di via Garibaldi seguita dal Museo archeologico e dagli uffici giudiziari. Non solo per tagliare i costi in bolletta, la soluzione del sindaco è green a tutto campo: oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il programma di Nizzi per generare energia da fonti rinnovabili allestite su strutture già esistenti ha l'obiettivo di limitare il consumo di suolo e di riqualificare spazi spesso trascurati. A patti con la sostenibilità, nei parcheggi individuati per l'installazione degli impianti fotovoltaici, per ogni pianta che sarà necessariamente estirpata per lasciare spazio alle pensiline saranno rimpiazzati dieci alberi nell'ottica delle azioni di riforestazione urbana previste dal Comune per concorrere ad abbattere le emissioni di CO2.

Il Comune

«Siamo passati dalle buone intenzioni ai fatti: dopo aver espresso alla Regione la ferma opposizione all'installazione di pale per la produzione di energia eolica a terra, abbiamo lavorato per predisporre il piano che produrrà energia pulita tramite il fotovoltaico che sarà utilizzata per l'autoconsumo e poi messa a disposizione dei cittadini che aderiranno alla Comunità energetica rinnovabile», ha spiegato Nizzi. Primo passo, dunque, la costituzione di una fondazione, la cui maggioranza sarà nelle mani del Comune, per istituire la Cer che ha già avuto il benestare del Consiglio.

Intanto, sono allo studio gli edifici pubblici sui cui completare il Programma di transizione energetica, comprese le scuole che, già da quest'anno, sono alimentate con impianti a inquinamento zero, e, ha comunicato il primo cittadino, è in fase di ultimazione la pista ciclabile e running - Litoranea Zona industriale.

Lunga tre chilometri e mezzo, a due passi dalle spiagge, affacciata sul golfo nel distretto industriale del Cipnes, è coperta da 7mila pannelli fotovoltaici che (si stima) potranno ridurre l'emissione di milletrecento tonnellate all'anno di anidride carbonica.

