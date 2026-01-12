La svolta è vicina, sarà un’Olbia targata Sardegna 

Olbia. La telenovela del cambio di proprietà dell’Olbia è giunta ai titoli di coda. Ma a subentrare alla società svizzera Swiss Pro non sarà Romi Fuke, bensì un gruppo di imprenditori d’origine sarda che avrebbe avviato la trattativa un paio di settimane fa chiudendo l’accordo prima della gara esterna col Valmontone, pareggiata 1-1.

Nell’Isola

La notizia ha iniziato a trapelare nell’ambiente domenica sera, mentre la squadra festeggiava il buon punto conquistato contro la terza della classe alla 2ª giornata di ritorno di Serie D. Un risultato che ha interrotto un digiuno che durava da tre turni ma che non ha migliorato la situazione in classifica dei galluresi, che con 20 punti restano quartultimi e vedono la salvezza diretta, distante oggi cinque lunghezze, più lontana. Tuttavia la svolta ai piani alti del club è destinata a segnare la svolta anche in campionato, con la nuova proprietà che dovrà fronteggiare tre emergenze su tutte: la nomina del nuovo allenatore, l’acquisto di rinforzi per la squadra e il pagamento entro la fine del mese degli stipendi arretrati per evitare la penalizzazione in classifica.

Il sorpasso

Decisiva nel sorpasso al fotofinish di Fuke, che oltre a sostenere le spese delle ultime trasferte ha saldato una mensilità ai tesserati dell’Olbia ma era orientato verso l’acquisizione del ramo d’azienda sportivo, sarebbe stata l’offerta di acquisto della società con tanto di accollo dei debiti, che si aggirerebbero intorno ai 4 milioni. I dettagli nei prossimi giorni, quando le parti usciranno allo scoperto con motivazioni e presentazioni.

Il match

Intanto oggi si torna al lavoro a Loiri per preparare lo scontro diretto con la Palmese in programma domenica al Nespoli. Un appuntamento da sfruttare, con l’avversario a portata di aggancio, per accorciare sulla zona tranquilla del girone G. Magari sotto l’occhio attento del nuovo o dei nuovi proprietari.

La prestazione offerta dai bianchi domenica al “Dei Gelsi” di Valmontone fa ben sperare. Peccato per il cartellino giallo rimediato da Saggia, che lo costringerà a saltare la sfida con la Palmese per somma di ammonizioni.

