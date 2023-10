La svolta di Pechino: accanto ai palestinesi 

PECHINO. Dopo l’ambiguità dei primi giorni, la Cina si schiera per la causa palestinese e sostiene la coesione del mondo islamico. Sabato il ministro degli Esteri Wang Yi in una telefonata con l’omologo americano Antony Blinken ha chiesto agli Usa l’assunzione di «un ruolo responsabile», mentre all’omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud ha detto che le azioni di Israele «sono andate oltre l’ambito dell’autodifesa» e Tel Aviv «dovrebbe ascoltare seriamente gli appelli della comunità internazionale e del segretario generale dell’Onu sulla fine alle punizioni collettive del popolo di Gaza». Ieri infine, parlando con l’iraniano Hossein Amir-Abdollahian, Wang ha detto che la Cina «sostiene i Paesi islamici nel rafforzare l’unità e il coordinamento sulla questione palestinese» al fine di parlare «con una sola voce. La comunità internazionale dovrebbe agire per opporsi alle azioni di qualsiasi parte che danneggiano i civili».

Intanto gli Usa rafforzando la presenza militare nel Mediterraneo orientale come «deterrenza contro l'allargamento del conflitto» ma intanto battono la via diplomatica: dopo aver incassato le rassicurazioni dei sei Paesi arabi alleati degli Usa («Tutti i Paesi dove sono andato non vogliono che questo conflitto si allarghi») Blinken oggi tornerà in Israele dopo la tappa in Egitto, dove sembra aver sbloccato il corridoio d'uscita dalla Striscia per circa 500 americani col doppio passaporto. La Casa Bianca non nasconde il suo timore di un incendio nella regione all'indomani del monito dell'Iran di un suo intervento inevitabile se Israele prosegue l'operazione a Gaza.

