La svolta di Area: assegna gli alloggi “di risulta” 

Numerose famiglie si sono dette pronte a firmare il contratto all’istante perché l’occasione appare irripetibile: a Carbonia, Sant’Antioco e Tratalias tra poco si potrà entrare in una casa popolare, e dunque sostenere un affitto a canone sociale, accettando di mettere mano a piccole-medie manutenzioni che Area da anni non è in grado di sostenere. E per questo motivo si vede costretta a tenere chiusi nel Sulcis Iglesiente (in particolare a Carbonia) decine e decine di alloggi.

La scelta

L’annuncio dello scorso aprile non è rimasto lettera morta: di recente i tecnici di Area hanno iniziato a dare sostanza alla delibera del nuovo amministratore Area Matteo Sestu. Ovvero l’assegnazione di appartamenti cosiddetti di risulta chiusi perché privi di manutenzione, ai componenti delle graduatorie che accettano di sobbarcarsi i lavori. Non si tratta di interventi straordinari (per quelli non si deroga: li deve fare Area) ma sistemazioni di infissi, sanitari, pavimenti, completamenti di impianti. Ci pensano i futuri inquilini raggiungendo così tre obiettivi: un tetto a canone sociale, il ripristino di appartamenti abbandonati da anni, l’eliminazione del rischio che le case vuote finiscano nel novero (nutrito) delle occupazioni abusive. «I segnali sono positivi – conferma Matteo Sestu – sono emersi già una cinquantina di alloggi disponibili, di cui 30 possono avere un percorso di concessione anticipato».

I centri

Al momento, salvo ulteriori ricognizioni che l’Azienda regionale edilizia abitativa ripeterà in settembre, ne risultano una quindicina a Carbonia, altrettanti a Iglesias, una decina fra Sant’Antioco, Portoscuso e Tratalias: «Stiamo finalizzando con alcuni Comuni le procedure di assegnazione che concluderemo a breve per scongiurare occupazioni illegali, ma i riscontri sono positivi perché tutte le persone a cui abbiamo proposto l’alloggi si sono dette favorevoli da subito». Come ad esempio a Sant’Antioco: «Ottimo – afferma il sindaco Ignazio Locci – il sopralluogo congiunto compiuto con tecnici nostri, di Area e alcuni inquilini coinvolti nell’operazione e favorevoli ad affrontare qualche spesa pur di entrare in una casa popolare: attendiamo con ansia la consegna formale». In pole position anche il Comune di Carbonia, che con circa 4000 alloggi ex Iacp è per forza il partner ideale di questa operazione. Diversi appartamenti, fra via Dalmazia, via Sanzio, via Dante, Cortoghiana, Cannas di Sopra, il rione di Rosmarino, sono chiusi anche da dieci anni. In alcuni erano scoppiati incendi e non hanno mai ricevuto una minima sistemazione che li possa rendere abitabili: «Area ci ha chiesto un sopralluogo congiunto e siamo disponibili da subito - spiega l’assessore comunale alle Politiche abitative Giuseppe Casti – abbiamo già ricevuto una nota con l’elenco degli alloggi».

