La svolta del telefono criptato 

Una svolta nell’inchiesta è rappresentata dall’arresto della compagna dell’albanese Arjan Mrishaj: i carabinieri che seguivano i suoi movimenti oltre a sequestrale due chili di eroina hanno recuperato un telefono criptato probabilmente appartenente al compagno o comunque destinato a lui. Il lavoro dei carabinieri ha permesso di scovare il numero di un autotrasportatore di Monserrato, Efisio Spano. Un passaggio fondamentale: gli investigatori della compagnia di Carbonia arrivano così a scoperchiare l’attività di un’associazione composta da diversi camionisti specializzata nel trasporto di sostanze stupefacenti. Le intercettazioni ambientali e telefoniche crescono e permettono di acquisire ulteriori elementi a carico dei due gruppi.

Le collaborazioni

L’integrazione, come evidenziato anche nell’ordinanza di 364 pagine a firma del gip Luca Melis, tra il gruppo dei camionisti e quello degli ogliastrini è emersa da subito con la cessione di cocaina nell’aprile 2023. Proprio grazie alle intercettazioni telefoniche, i carabinieri di Lunamatrona si sono presentati a casa di Antonio Orrù sequestrando ben 12 chili di cocaina. Droga portata da uno degli autotrasportatori e destinata a diverse piazze dello spaccio. Efisio Spano il giorno dopo l’imprevisto parla di «incidente» con un altro camionista. E i dialoghi ascoltati dagli investigatori hanno permesso di ricostruire anche altri “viaggi” di sostanze stupefacenti. Anche il gruppo degli autotrasportatori deve rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso.

Le difficoltà

Al termine delle operazioni per l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare e delle perquisizioni – svolta da circa 400 carabinieri dei vari reparti territoriali in collaborazione con i Cacciatori di Sardegna (negli obiettivi ritenuti maggiormente pericolosi), il Nucleo cinofili e l’undicesimo nucleo elicottero di Cagliari – i comandanti del nucleo provinciale operativo di Cagliari, Daniele Credidio, e di quello investigativo Enrico Santurri, hanno ricordato le difficoltà nel trovare i nascondigli della droga nei camion: «Venivano utilizzati sistemi idraulici e meccanici per rendere molto complesse le ricerche delle sostanze stupefacenti. E non è escluso che il gruppo dei camionisti collaborasse anche con altre organizzazioni: su questo sono in corso ulteriori accertamenti». (m. v.)

