La svolta del paese dei murales 

«Il nostro progetto di destinazione turistica prende sempre più forma», precisa Gian Nicola Taras, assessore con delega al Turismo del Comune di Orgosolo: «Ora le startup incontrano le esigenze degli operatori del paese». E al tempo stesso, dialogano pure con i loro futuri clienti. A Orgosolo si è concluso con successo il singolare “Innovation Startup Tour”.

Giornate ricche di spunti e sfumature che hanno visto protagonisti sei “innovatori” arrivati dalla Penisola. Un passaggio del virtuoso progetto Miràdas: tassello imprescindibile per quel marchio di destinazione turistica che vuole sancire la svolta per il centro dei murales.

Nuovo corso

«Volevamo far incontrare gli operatori tradizionali e gli innovatori», premette Flavio Tagliabue, segretario generale dell’associazione Startup Turismo: «Questo è un aspetto fondamentale, perché consente alle imprese tradizionali di recuperare il vantaggio competitivo che si era un po’ perso nel tempo. Il messaggio è chiaro: occorre adottare delle soluzioni prima degli altri». Tre giorni di dialogo, di confronto e progettazione tra innovatori e operatori locali. Sei startup selezionate, con altrettante idee. E in primo piano un concetto: far comprendere come le tecnologie e i modelli alternativi possano rispondere alle esigenze reali del territorio.

Il sindaco

A Orgosolo la strada è tracciata, si guarda a un nuovo corso di promozione turistica con un marcato ottimismo. «Con questo progetto abbiamo lavorato prima di tutto sugli spazi, per creare le condizioni per accogliere nuove idee», spiega il sindaco, Pasquale Mereu. «Il nostro obiettivo è rafforzare gli operatori locali, migliorarne i servizi e stimolare la collaborazione. Abbiamo bisogno che le competenze e le abilità del territorio diventino il punto di forza dell’accoglienza».

Startup

Sei soluzioni in vetrina per un turismo “su misura”. Ecco l’approccio che si leva dal cuore dell’Isola. «A Orgosolo si respira un’identità forte», dichiara Alberto Riva, co-fondatore di BikeSquare: «Con l’e-bike possiamo far scoprire ogni angolo, creando un ecosistema turistico sostenibile che coinvolga chi produce, accoglie, racconta». Silvia Salmeri, di Destinazione Umana, aggiunge: «Abbiamo incontrato un territorio che parla di resistenza, autenticità, forza interiore. È il luogo ideale per creare esperienze immersive dedicate alle donne e alla crescita personale».

Vincenzo Cascone, di Miràdas, conclude: «Le startup hanno visto un potenziale nel territorio e la comunità le ha volute con forza».

RIPRODUZIONE RISERVATA