La svolta all’alba: passano Urpi e Piano 

Due consiglieri eletti e un candidato beffato nel cuore della notte. Il Medio Campidano conquista due poltrone nell’assise regionale. A occuparle saranno Alberto Urpi con “Sardegna al centro 20 Venti” – il più votato di tutto il collegio con 3.774 preferenze – e Gigi Piano, segretario provinciale del Pd a sostegno della presidente eletta Todde, il quale con i suoi 1.405 voti è in vetta alla squadra Dem. Raggiunto il quoziente di circoscrizione necessario per avere accesso al Consiglio, non ci sarà bisogno di applicare l’articolo 18, ovvero la norma a salvaguardia della rappresentanza territoriale che promuove il primo della lista più votata in caso di mancato raggiungimento del quoziente, proprio come accadde cinque anni fa. Da qui la beffa per Simone Murtas della lista di Fratelli d’Italia (la più votata della provincia): il vice sindaco di Arbus ha accarezzato per una notte il sogno di un posto al sole che però è svanito all’alba quando il calcolo dei voti è stato concluso. Gli resterebbe la chance dei resti, ma questa è un’altra storia.

Le proposte

A gioire all’indomani dell’infinito spoglio elettorale che anche qui ha sancito la vittoria della Todde con il 46,4% dei voti sono i due nuovi consiglieri regionali eletti, Piano in maggioranza, Urpi all’opposizione. «Lo ritengo un risultato storico raggiunto grazie alla politica del fare. Abbiamo dimostrato che non è più il tempo dei capetti, non si votano i simboli o i cartoncini ma le persone che lavorano», si entusiasma il sindaco di Sanluri al telefono. L’analisi del voto? È presto fatta: «Ho doppiato Soru e abbiamo superato partiti nazionali come il Pd o Fratelli d’Italia e questo grazie al gioco di squadra, al gruppo. In Regione chiederò investimenti sulle potenzialità del Medio Campidano a cominciare dal turismo culturale, l’agricoltura e il mare della Costa verde per raggiungere il quale servono strade sicure e percorribili». Nessun dubbio sulla volontà di conservare la fascia da sindaco. «Continuerò ad amministrare la mia città perché è il privilegio più grande della mia vita politica e perché posso contare su un gruppo di persone preparate e capaci, non sono un uomo solo al comando».

Energia

Dopo la cocente delusione di cinque anni fa, quando il seggio prima assegnato venne destinato alla compagna di partito Rossella Pinna, esulta il serramannese Gigi Piano. «Vengo da una vicenda complicata, in questi mesi è stato fatto un lavoro duro, ha pagato la determinazione e il fatto che, nonostante le tante difficoltà, abbia dimostrato serietà e attaccamento al territorio da difendere e valorizzare». Già individuate le priorità. «Fin da subito bisognerà lavorare contro la speculazione sull’eolico, fotovoltaico e agrivoltaico e individuare una mappa delle zone dove si possono realizzare questi impianti e dove no». In cima all’agenda anche «le azioni contro lo spopolamento e le criticità dei posti di lavoro legate alla Villaservice di Villacidro e alla fonderia di San Gavino». Sulla sfida tutta paesana con il primo cittadino Gabriele Littera e l’ex sindaco Sergio Murgia, vinta a Serramanna da quest’ultimo, Piano chiude: «Io partecipo per essere eletto, non per il gusto di partecipare. È un profilo diverso».

L’attesa

Non ha perso del tutto le speranze Simone Murtas di Arbus, consigliere (almeno) per una notte. «Non sono affatto deluso, è stato comunque un ottimo risultato e ora siamo in attesa del riconteggio. Negli ultimi dieci anni il Medio Campidano era stato rappresentato solo attraverso l’articolo 18, quindi era difficile prevedere che le liste avrebbero raggiunto il quoziente». La sfida ora è con il collegio di Cagliari. «In questo momento lo scarto migliore lo hanno loro ma si tratta di una differenza dello 0,2% ma non è un dato definitivo poiché nel Medio Campidano manca il seggio 1 di San Gavino dove Fratelli d’Italia ha avuto 68 voti, dobbiamo aspettare».

