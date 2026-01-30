La Svizzera si riarma: più Iva per sostenere la Difesa 

Berna. La situazione geopolitica e le tensioni crescenti non risparmiano nemmeno la neutrale Svizzera che si attrezza per potenziare il suo dispositivo di Difesa, ricorrendo ad un aumento delle tasse e nello specifico dell’Iva.

Il Consiglio federale svizzero ritiene che vi sia bisogno di risorse supplementari «pari a circa 31 miliardi di franchi, da destinare a organi civili che svolgono compiti di sicurezza e all'esercito» e per finanziare questa spesa ha calcolato un aumento temporaneo (per 10 anni) dell’Iva di 0,8 punti percentuali, a partire dal 2028.

L’annuncio è ufficiale, come riferiscono i media elvetici, e il Consiglio ha incaricato il Dipartimento federale della difesa di elaborare entro fine marzo un progetto da porre in consultazione, con un testo da trasmettere al Parlamento in autunno e una possibile votazione popolare nell'estate 2027 con il provvedimento - l'aumento dell'Iva appunto - che potrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2028. La Svizzera è Paese neutrale, non è membro della Nato né dell'Ue e spende al momento solo lo 0,7% del Pil per la Difesa, che è meno della metà della media europea.

