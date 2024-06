La Svizzera non si nasconde: siamo pronti 

Berlino. La Svizzera non si sente la favorita, ma ha voglia di continuare a sognare agli Europei riservando un altro dispiacere all'Italia, a cui ha già impedito di partecipare ai Mondiali in Qatar. La sfida sarà, dice il ct Murat Yakin, «un nuovo capitolo dopo l'eliminazione degli azzurri» per mano proprio della squadra elvetica. «Per l'Italia - assicura Yakin - abbiamo fatto i compiti a casa, è il Paese della tattica. Dobbiamo sorprenderli». Sembra orientato a sostituire lo squalificato Widmer con Stergiou, mentre tra Vargas e Rieder si prefigura un ballottaggio per un probabile 3-4-2-1: «Ci siamo preparati bene, sono tutti pronti, abbiamo lottato per questa partita». Poi Yakin parla della possibilità che la gara si risolva dal dischetto: «Ci siamo allenati anche sui rigori, hanno tirato tutti, certo non è la stessa cosa in allenamento o in partita, ma non ci vogliamo arrivare». Il campione d'Italia Yann Sommer: «Non siamo favoriti, giochiamo contro i campioni in carica. L'Italia è la favorita, ma noi siamo pronti - assicura l'estremo nerazzurro - l'atmosfera nella squadra è eccellente, sono felice di giocare questi ottavi con l'Italia, non vedo l'ora». È un vantaggio conoscere i giocatori dell'Inter? «Non lo so, ma i giocatori dell'Italia sono conosciuti e pieni di qualità. Dobbimo essere una squadra indipendentemente dal fatto che io giochi nel campionato italiano».

