La Superlega prepara una causa all’Uefa 

E adesso la Superlega minaccia di fare causa all’Uefa. La società A22, che si occupa di gestire il progetto voluto principalmente da Real Madrid, Barcellona e, sino a qualche tempo fa, Juventus (che poi si è sfilata dopo l’uscita dal club di Andrea Agnelli), ha ottenuto un successo lo scorso dicembre davanti alla Corte di Giustizia, che ha ritenuto possibile la creazione di tornei continentali alternativi a quelli esistenti e sotto l’egida del massimo organismo federale.

Così la Superlega ha subito messo in cantiere la nascita di un nuovo torneo (in parte diverso da quello annunciato nell’aprile del 2021, che aveva scatenato un putiferio) e sta anche valutando se intentare una maxi-causa all’Uefa con una richiesta di risarcimento dei danni che potrebbe arrivare quota 3,6 miliardi euro. Ipotesi legata alla mancata resa del progetto in questi 3 anni a causa della posizione della Uefa, la quale riteneva di avere il monopolio nell’organizzzioneivo delle competizioni calcistiche in Europa. Il prestito pattuito con JP Morgan (e mai erogato), i mancati incassi derivanti da diritti tv, ricavi commerciali e da stadio: tutto è andato in fumo, e secondo la Superlega la Uefa sarebbe responsabile del danno.

