La Supercoppa è dell’Amsicora Battuto Brà 6-3 agli shoot out 

Non è bastato lo scudetto all’Amsicora, a Genova ha vinto anche la Supercoppa di hockey su prato femminile. Era l’unico Trofeo mancante nella già ricca bacheca della società di Ponte Vittorio, conquistato battendo la Lorenzoni Brà 6-3 dopo gli shoot out, i tempi regolamentari si erano conclusi in parità, 3-3. È stata una partita ricca di episodi e colpi di scena. Amsicora in vantaggio con Grimbaum, Lorenzoni, vincitrice della Coppa Italia, sorpassa con due reti di De Biase, capocannoniere del campionato, e pari di Scarpa. Nuovo vantaggio piemontese, Khilko pareggia nella quarta frazione. Le successive schermaglie non modificano il risultato. Si va agli shoot out, Cecilia Pastor para tutto, vanno a segno Grimbaum, Carosso e Khilko.

Il trionfo è arricchito dai premi individuali, Pastor miglior portiere, Maryna Vynohradova miglior giocatrice.

