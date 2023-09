La Supercoppa delle Women 

La Supercoppa che si gioca stasera a Pordenone riproduce la Final Four di Coppa Italia di qualche mese fa. Palla a due alle 17. Schio è la grande favorita: da due anni vince tutti i trofei italiani. La Dinamo Women è una debuttante in questa competizione e scende in campo senza pressioni. Non può disporre ancora della guardia-ala americana Joens, mentre recupera il play Togliani anche se il suo minutaggio è condizionato dall'infortunio. Il pieno utilizzo delle due play, anche insieme, con Carangelo che resta titolare ed è diventata capitano, sarà una delle novità in campionato per la formazione allenata per la quarta stagione da Antonello Restivo. Curiosità: Schio propone come play Sottana, che ha vinto ben sette volte la Supercoppa femminile e ha ben 48 presenze nel trofeo.

Le altre due semifinaliste sono la Virtus Bologna e l'Umana Venezia: la gara inizierà alle 19.45.

Le vincenti delle due semifinali si contenderanno il trofeo domani nella finale delle 18.

Dinamo : Raca, Carangelo, Carta, Toffolo, Crudo, Kaczmarczyk, Hollingshead, Togliani, Silanos. All. Restivo.

