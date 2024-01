La Supercoppa delle polemiche 

Milano. Il meglio del calcio italiano nella stagione 2022/23 è pronto a spostarsi in Arabia Saudita. Da giovedì infatti andrà in scena a Riad l’edizione numero 36 della Supercoppa italiana, che per la prima volta vedrà protagoniste quattro squadre nel formato final four, con le due semifinali in campo giovedì 18 (tra il Napoli campione d’Italia in carica e la Fiorentina finalista di Coppa Italia) e venerdì 19 (tra l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Lazio seconda in campionato) e poi la finale prevista lunedì 22 invece nella classica gara secca. Un nuovo format che mette in palio circa 8 milioni di euro per chi vincerà e circa 5 milioni per la finalista sconfitta ma che soprattutto si porta dietro non poche polemiche, almeno tante quante quelle sulla necessità di giocare in un Paese al centro di casi delicati come l’Arabia Saudita.

Le polemiche

Si tratterà della 12ª edizione della Supercoppa che si disputerà all’estero, la quarta nello specifico in Arabia. Ma c’è chi non ci sta, come il tecnico della Lazio Maurizio Sarri che dopo il successo con il Lecce è andato all’attacco: «È il segno di un campionato che ha bisogno di soldi e lo cerca nelle maniere meno opportune. La finale di FA Cup si gioca da 120 anni a Wembley...», l’esordio a Dazn, poi rincarato in conferenza stampa. «Questo è tutto fuorché sport, è “prendi i soldi e scappa”, in maniera miope. Noi si va a elemosinare in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono, si fa la Supercoppa a 4... Se il calcio moderno è questo, sono felice di essere vecchio. Sono trofei che servono più agli allenatori». E anche dalla politica si sono alzate voci contrarie: «Andrà in scena l’ennesima dimostrazione di soft power attraverso il calcio. Una triste consuetudine ormai, grazie alla quale gli sceicchi sauditi possono fare “sportwashing”, e far distogliere lo sguardo dalla pessima situazione dei diritti umani», ha detto il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia.

La trasferta

Intanto, i club si stanno preparando per la trasferta in Arabia, che porterà al rinvio di quattro gare nel prossimo weekend di campionato (Bologna-Fiorentina si giocherà il 14 febbraio, Torino-Lazio il 22 febbraio mentre Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta il 28 febbraio). Il Napoli è già arrivato a Riad, la Fiorentina partirà oggi mentre l’Inter atterrerà in Arabia domani, dopo un giorno libero concesso da Inzaghi che oggi sarà a Londra per il premio Fifa The Best dove è in lizza per il premio come miglior allenatore con Spalletti e Guardiola. Tutte e tre le gare si giocheranno all’Al-Awwal Park Stadium di Riad, casa dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e già sede della Supercoppa di Spagna (che gioca col format a quattro dal 2020). Al netto delle polemiche, per le quattro squadre sarà l'occasione comunque per alzare un trofeo: l’Inter punta al terzo successo consecutivo in Supercoppa (unica a riuscirci il Milan tra il 1992 e il 1994), il Napoli e la Lazio ad alzare il trofeo dopo l’ultimo trionfo rispettivamente nel 2014 e nel 2019 mentre la Fiorentina l’ha vinta solo nel 1996.

