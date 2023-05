La Supercoppa all’Usinese 

BUDONI 5

USINESE (dcr) 6

Budoni (4-4-2) : Faustico, Caparros, Raimo , Dominguez (1’ 1ts Steri) Lamacchia, De Goicoechea, Assoumani (10’ 1ts Rossi), Scioni (1’ 1ts Ortenzi) Meloni, Greco, Ortiz (15’ st Lancioni). In panchina Riccio, Satta, Diop, Luongo, Zullo. Allenatore Cerbone.

Usinese (4-2-4) : Tanca, Saccu, Spanu, Daga, Luiu, Gutierrez, M. Saba (1’ st N. Sanna), Pintus, D’Andrea (11’ 2ts Marras), Oggiano (27’ st M. Sanna), D. Saba. In panchina Guerra, Mura, Piredda, Panzali, Delrio, Poddighe. Allenatore Rassu.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : 31’ pt De Goicoechea, 23’ st D. Saba (r).

Sequenza rigori : N. Sanna, Meloni, Pintus, Steri, Gutierrez, Lancioni (fuori), D. Saba (alto), Ortenzi, Luiu, Greco, Daga (parato), Caparros (parato), M. Sanna, Raimo (alto).



Bonorva. L’Usinese vince la Supercoppa battendo il Budoni ai rigori dopo l’1-1 del 120’. La prima occasione è dei rossoblù: al 7’ punizione di Luiu sulla barriera. Al 13’ traversa di Greco del Budoni su punizione. Al 22’ tiro da fuori di Luiu ma Faustico si fa trovare pronto. Al 31’ il vantaggio della formazione di Cerbone con De Goicoechea di testa.

Budoni pericoloso dopo 30’’ nella ripresa: tiro da fuori area di Greco che impegna Tanca in una difficile respinta. Al 12’ Meloni, a porta vuota, si fa deviare il tiro in angolo da Luiu. Proteste dell’Usinese al 17’ per un presunto fallo in area su Domenico Saba che, al 23’, pareggia sempre dagli 11 metri. Si va ai supplementari e ai rigori, che premiano l’Usinese.