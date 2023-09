La Supercoppa all’Amsicora 

Era l’unico trofeo mancante nella ricca bacheca dell’Amsicora. E ieri a Roma, nel Centro Sportivo dell’Acqua Acetosa, è stato riempito l’ultimo spazio disponibile. La società cagliaritana ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bra 2-1 e mettendo così il sigillo definitivo alla stagione 2022- 23.

Un’affermazione forse inattesa, visto il ruolino di marcia del Bra che aveva vinto, nella passata stagione, scudetto e Coppa Italia. L’Amsicora aveva quindi acquisito il diritto di giocare la Supercoppa in virtù della finale di Coppa Italia dello scorso novembre, quando venne battuta proprio dal Bra per 2-1. Stavolta è andata diversamente e la partita l’ha fatta la squadra di Tisera e Giuliani, giunta nella capitale venerdì per partecipare ai festeggiamenti per il cinquantenario della Federazione Italiana Hockey.

In campo

Ha sofferto il Bra per il ritmo dell’Amsicora, insostenibile nonostante la temperatura estiva. E nel primo quarto, dopo un corto e una conseguente mischia, Agabio ha siglato la rete del vantaggio, confermandosi sempre più decisivo. Era attesa la reazione del Bra, ma la difesa dell’Amsicora ha controllato ogni zona di competenza creando i presupposti per le ripartenze e i pericoli verso la porta piemontese sventati dal portiere della nazionale Padovani. Nella seconda frazione il Bra conquista un corto e pareggia con Chiesa. Non cambia l’atteggiamento dell’Amsicora dopo il riposo, entrambe tengono alto il ritmo ma nessuna delle due formazioni si rende pericolosa. E nell’ultimo quarto arriva il sigillo che cambia, e chiude, le sorti della partita. Davide Giuliani si esibisce in una delle sue discese, nessuno lo ferma, imbecca Kikko Lai che ha seguito l’azione (il suo nome di battesimo è Federico ma nessuno lo ricorda) e la sua conclusione non perdona. Non ci sarà l’assedio finale del Bra, anzi l’Amsicora potrebbe segnare il tris negato da Padovani, i cui interventi gli valgono il premio come miglior portiere. Ed al fischio finale l’Amsicora può finalmente esultare. La Supercoppa è vinta al secondo tentativo, il primo risale al 2018, quando vinse la Coppa Italia. I vincitori portano a casa un altro riconoscimento, il premio quale miglior giocatore a Davide Giuliani, che festeggia così un compleanno fortunato e vincente.

La Coppa Italia

La Supercoppa ha “costretto” al riposo la Coppa Italia. HT Sardegna e Juvenilia Uras ne hanno approfittato per recuperare la partita rinviata sabato scorso, valida per il secondo turno del gruppo D. Al Comunale di Uras ha vinto la Ferrini 4-1 che ha sbloccato il risultato con un corto di Edris in chiusura del primo quarto. Vantaggio poi consolidato dalle reti di Ojeda, Fois e Sulanas, poi Massa ha accorciato le distanze. La Ferrini affianca l’Amsicora al primo posto (passano le prime due). E sabato prossimo lo scontro diretto.

RIPRODUZIONE RISERVATA