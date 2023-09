La super mamma vince il mondiale 

Dalla sala parto al ritorno sul tatami il passo è stato breve. A distanza di pochi mesi dalla nascita di Nael, il suo secondo figlio, Silvia Farigu, 37 anni e una vita dedicata alle arti marziali, il 16 settembre è riuscita a conquistare la medaglia d’oro nella specialità forme ai campionati mondiali di Taekwondo Itf che si sono svolti nei giorni scorsi a Tampere, in Finlandia. La bella prova della nazionale italiana al torneo che si è tenuto nel paese scandinavo è figlia del duro lavoro di Silvia Farigu e del marito Christian Oriolani, che a Capoterra gestiscono la palestra Adelante: nel medagliere degli Azzurri spiccano – oltre a quello di Silvia – anche l’oro degli allievi Manuel Lai e Giovanni Vitiello, e il bronzo di Stefano Pilloni.

L’impegno

Passione per lo sport e determinazione: la storia di Silvia dimostra che, anche subito dopo una gravidanza, è possibile rimettersi in gioco e tornare a competere ai massimi livelli. «Nael è nato il 30 maggio in seguito a un parto cesareo – racconta Silvia Farigu -, all’inizio per me era difficile anche camminare, ho cominciato a muovermi un po’ alla volta, ma non potevo fare granché perché il parto mi aveva provocato una diastasi addominale. A luglio ho iniziato ad andare in piscina, e alla fine del mese sono cominciati gli allenamenti più intensi: ho potuto fare i primi salti soltanto ad agosto, stando comunque attenta al problema dei muscoli addominali e alle cicatrici lasciate dal taglio cesareo. Allenarsi per una prova così importante, dove tra l’altro la concorrenza è piuttosto agguerrita, non è stato semplice: ho stretto i denti e sono andata avanti, andare ai mondiali era soprattutto una sfida con me stessa, ci tenevo tanto a partecipare».

La carriera

Nove titoli internazionali conquistati nella categoria forme ma anche in combattimento, una esperienza che ha permesso all’atleta capoterrese di sbaragliare concorrenti che avevano tra i dieci e i quindici anni in meno di lei. Quella di Silvia è una carriera sportiva da incorniciare, premiata dal presidente della federazione di taekwondo Itf come “Outstanding personalities” per i numerosi successi conseguiti: un riconoscimento che le ha permesso di entrare nella hall of fame di questo sport, dove è presente il gotha di questa disciplina sportiva. «In questi mesi, nonostante la voglia di partecipare nuovamente ai campionati mondiali, al primo posto ci sono sempre stati i miei figli, il nuovo arrivato Nael, e Lara, che ha 4 anni – precisa Silvia Farigu - , spesso mi hanno seguito in palestra e, quando non è stato proprio possibile, ho rinunciato ad allenarmi». Archiviato il successo ai Campionati mondiali di taekwondo, Silvia Farigu si concentrerà insieme ala marito nella preparazione degli atleti della loro palestra: «Nei prossimi giorni ripartiremo con la nuova stagione, ci sono impegni da affrontare, lavoreremo per portare ai campionati europei e alla Coppa del mondo i ragazzi e le ragazze che praticano lo sport a livello agonistico».

