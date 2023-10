La suora agli sposi gay: buon viaggio insieme 

REGGIO EMILIA. L’unione civile di Marco Righi e Fabio Valentini, 50 e 53 anni, storici attivisti dell’Arcigay, è starta salutata in Sala del Tricolore dalla cugina di uno dei due, suor Angela, al secolo Paola Pederzoli, 70 anni. La religiosa di San Giovanni in Persiceto per oltre 25 anni si è occupata di un dispensario in Tanzania, avendo preso la laurea in medicina dopo i voti, e poi delle case di carità. Con la sua tonaca marrone e il velo ha letto con voce sicura un discorso di tre minuti («L’ho cronometrato!» davanti a una platea commossa. «Nell’Antico Testamento, se qualcuno lo conosce, ci sono alcuni piccoli libri interessanti per la vita di tutti i giorni, allora ho pensato al libro di Tobia. È la storia di un vecchio padre ebreo che deve mandare suo figlio in una città molto lontana per recuperare denaro e prendere una sposa; allora il padre gli procura un compagno di viaggio; che poi si rivelerà essere un angelo mandato da Dio. Ecco, oggi questi due fratelli iniziano un viaggio e io come il vecchio Tobia auguro loro di fare un buon viaggio insieme, senza mollarsi e di essere sostegno, aiuto, conforto, consolazione, ma anche correzione uno per l'altro. In un antico libro c'è scritto: meglio essere in due che uno solo. Perché otterranno miglior compenso per la loro fatica: infatti se cadono l'uno rialza l'altro. Quindi con tutto il cuore vi auguro un buon viaggio insieme».

RIPRODUZIONE RISERVATA